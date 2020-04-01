Легкоатлет Дмитрий Бобков дисквалифицирован за употребление допинга

Источник материала: ОНТ

Еще один российский спортсмен дисквалифицирован за употребление допинга. Это легкоатлет Дмитрий Бобков.

Прыгун в длину не сможет выступать на протяжении двух лет. Срок дисквалификации берт отсчет с третьего марта. 32-летний Бобков в основном принимал участие во внутренних стартах и больших успехов на международной арене не добивался.

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