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Легкоатлет Дмитрий Бобков дисквалифицирован за употребление допинга
Источник материала: ОНТ
Еще один российский спортсмен дисквалифицирован за употребление допинга. Это легкоатлет Дмитрий Бобков.
Прыгун в длину не сможет выступать на протяжении двух лет. Срок дисквалификации берт отсчет с третьего марта. 32-летний Бобков в основном принимал участие во внутренних стартах и больших успехов на международной арене не добивался.
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Еще один российский спортсмен дисквалифицирован за употребление допинга. Это легкоатлет Дмитрий Бобков. Прыгун в длину не сможет выступать на протяжении двух лет....
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