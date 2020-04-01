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Сильный шторм на юге США: повреждены здания, повалены деревья и линии электропередачи

01.04.2020 16:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильный шторм на юге США: повреждены здания, повалены деревья и линии электропередачи

Сильный шторм прошел по югу США. На штаты Алабама и Миссисипи обрушились как минимум три торнадо. 

Повреждены здания, повалены деревья и линии электропередачи. Больше всего пострадал город Юфола – крупнейший населенный пункт округа Барбур. Один человек получил травмы. Последствия могли быть гораздо хуже, но большинство жителей из-за карантина во время стихии находились дома.

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Сильный шторм прошел по югу США. На штаты Алабама и Миссисипи обрушились как минимум три торнадо.  Повреждены здания, повалены деревья и линии электропередачи....
 
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