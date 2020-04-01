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Сильный шторм на юге США: повреждены здания, повалены деревья и линии электропередачи
Источник материала: ОНТ
Сильный шторм прошел по югу США. На штаты Алабама и Миссисипи обрушились как минимум три торнадо.
Повреждены здания, повалены деревья и линии электропередачи. Больше всего пострадал город Юфола – крупнейший населенный пункт округа Барбур. Один человек получил травмы. Последствия могли быть гораздо хуже, но большинство жителей из-за карантина во время стихии находились дома.
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Сильный шторм прошел по югу США. На штаты Алабама и Миссисипи обрушились как минимум три торнадо. Повреждены здания, повалены деревья и линии электропередачи....
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