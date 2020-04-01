Одиозного пресс-секретаря Минобороны Макарова спровадили на пенсию









Напомним, что одновременно Макаров был и пресс-секретарем ведомства.





Пресс-секретарь министра обороны Наталья Гаврусик рассказала, что отставка Макарова связана с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе.





В комментарии "Нашей Ниве" полковник объяснил: "Я перешел на более высокую должность". Однако журналисты утверждают, что он теперь стал просто рядовым сотрудником в журнале "ВПК. Беларусь".