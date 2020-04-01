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Одиозного пресс-секретаря Минобороны Макарова спровадили на пенсию
Источник материала: Партизан
Полковник Владимир Макаров уволен с должности начальника управления информации главного идеологического управления Министерства обороны, пишет "Наша Нива".
Напомним, что одновременно Макаров был и пресс-секретарем ведомства.
Пресс-секретарь министра обороны Наталья Гаврусик рассказала, что отставка Макарова связана с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе.
В комментарии "Нашей Ниве" полковник объяснил: "Я перешел на более высокую должность". Однако журналисты утверждают, что он теперь стал просто рядовым сотрудником в журнале "ВПК. Беларусь".
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Полковник Владимир Макаров уволен с должности начальника управления информации главного идеологического управления Министерства обороны, пишет "Наша Нива".
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