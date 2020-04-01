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Принести продукты, купить лекарства или оплатить коммунальные услуги: в Могилёвской области профсоюзы помогают пожилым людям

01.04.2020 16:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принести продукты, купить лекарства или оплатить коммунальные услуги: в Могилёвской области профсоюзы помогают пожилым людям

Принести продукты, купить лекарства или оплатить коммунальные услуги. Профсоюзы помогают пожилым людям в бытовых вопросах. В Могилёвской области создали даже специальные рабочие группы. В свободное время волонтёры навещают своих подопечных и по их просьбе приносят им все необходимое. 

Каждый день Анатолий Чумаков следит за условиями труда на местах. Это прямая обязанность руководителя городского профсоюза работников образования и науки. Однако в последнюю неделю добавилась еще одна – помогать тем, кому сейчас лучше побыть дома. Маска, перчатки, антисептик – всё строго по санитарным правилам. И ни шагу за порог.

В день несколько адресов. Представители отраслевых профсоюзов доставляют людям продукты, покупают лекарства. Потом с ними рассчитываются по чеку. Навещают пенсионеров и инвалидов: в период подъёма острых респираторных заболеваний они в группе риска. Анатолию Малахову 86, вдобавок к возрасту еще и проблемы с бронхами. А значит, ему тем более пока стоит воздержаться от похода в магазин или аптеку. 

Помогают людям и оплатить коммуналку, а также окажут любую услугу. Все для удобства и безопасности. В режиме «службы доставки» областные профсоюзы работают почти неделю. Начали с обзвона тех, кому может понадобиться такая помощь.  

Уже удалось обзвонить почти 2000 человек. Для обратной связи подопечным оставляют номера телефонов на случай, если внезапно понадобится помощь. Время посещения и имя того, кто придет, сообщают заранее.

Случается, что от помощи отказываются. Несмотря на рекомендации Минздрава пожилые люди по-прежнему ходят в магазины, поликлиники. А ведь тот же рецепт сейчас можно заказать на дом или пригласить почтальона, чтобы тот помог оплатить счета. В этом случае профсоюзный работник еще раз объяснит, почему сейчас не стоит посещать многолюдные места или пользоваться общественным транспортом и то, что в нынешней ситуации добрую услугу лучше принять. 

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Принести продукты, купить лекарства или оплатить коммунальные услуги. Профсоюзы помогают пожилым людям в бытовых вопросах. В Могилёвской области создали даже...
 
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