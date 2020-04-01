Белорус обратился в милицию с просьбой найти похищенные танки. Но на деле их никто не крал

Источник материала: Tut.by

Житель одной из деревень Червенского района обратился в милицию с сообщением о том, что после ремонта компьютера в онлайн-игре «World of Tanks» пропали принадлежащие ему игровые танки. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.



Кадр из игры World of Tanks

Но в ходе разбирательства оказалось, что заявитель по ошибке вместо ангара, где хранятся игровые танки, вошел в миссию «Учебный полигон». После перезагрузки онлайн-игры все танки оказались на месте.

Как рассказал «Раённаму весніку» заместитель начальника Червенского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Сергей Качанович, мужчину не стали привлекать к ответственности за ложный вызов, так как он искренне думал, что танки похитили, взломав аккаунт.

Однако случаи кражи танков из аккаунтов WoT — довольно распространенное явление. Один премиум-танк стоит от нескольких десятков до нескольких тысяч долларов США.

Поиском виртуальной техники занимаются специалисты отделов по расследованию преступлений в сфере высоких технологий. Например, несколько лет назад в Брестской области по факту угона виртуального танка возбудили уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации. Максимальное наказание по соответствующей статье Уголовного Кодекса Республики Беларусь в данном случае — до двух лет лишения свободы.