Бывший начальник управления ГАИ МВД Беларуси умер в 54 года

Он многие годы отдал благородному делу служения людям, всегда оставался верен своему долгу, своей работе, своему призванию, говорят в УГАИ МВД.





Родился Юрий Литвин 14 мая 1965 года. В 1986-м окончил Свердловское высшее военно-политическое танковое артиллерийское училище, в 1996 году — Белорусский государственный университет.





В органах внутренних дел с сентября 1997 года Юрий Литвин прошел путь от старшего следователя службы расследования дорожно-транспортных происшествий следственного отдела УВД Минского облисполкома до начальника управления ГАИ МВД Беларуси, которое возглавил в феврале 2009 года.





В апреле 2016-го с этой должности был уволен в запас.