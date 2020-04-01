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Бывший начальник управления ГАИ МВД Беларуси умер в 54 года

01.04.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 55-м году жизни умер полковник милиции в запасе, бывший начальник управления ГАИ МВД Беларуси Юрий Литвин

Он многие годы отдал благородному делу служения людям, всегда оставался верен своему долгу, своей работе, своему призванию, говорят в УГАИ МВД.

Родился Юрий Литвин 14 мая 1965 года. В 1986-м окончил Свердловское высшее военно-политическое танковое артиллерийское училище, в 1996 году — Белорусский государственный университет. 

В органах внутренних дел с сентября 1997 года Юрий Литвин прошел путь от старшего следователя службы расследования дорожно-транспортных происшествий следственного отдела УВД Минского облисполкома до начальника управления ГАИ МВД Беларуси, которое возглавил в феврале 2009 года. 

В апреле 2016-го с этой должности был уволен в запас.
 
 
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На 55-м году жизни умер полковник милиции в запасе, бывший начальник управления ГАИ МВД Беларуси Юрий Литвин
 
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