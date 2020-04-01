Источник материала: Новости Волковыска

Это предусмотрено решениями Гродненского облисполкома от 10 февраля 2020 года.

Облисполкомом предложено ОАО «Промагролизинг» осуществить в текущем году закупку современной техники и оборудования, производимых на территории Евразийского экономического союза, у организаций-производителей на сумму 55 300 000 рублей для последующей передачи в лизинг организациям агропромышленного комплекса Гродненской области согласно перечням.

Предполагается, что 14 единиц современной техники и оборудования закупят для КСУП «Заря и К» и КСУП «Гнезно».

Еще 7 единиц (трактор «Беларус», зерноуборочные комбайны и кормоуброчные комплексы) поступят в собственность неплатежеспособных СКУП «Волпа», РСКУП «Волковысское» и ГСУП «Подороск»

Источником исполнения обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга), заключаемым неплатежеспособными организациями агропромышленного комплекса области, в 2020 – 2028 годах в части уплаты лизингодателю лизинговых платежей и выкупной стоимости современной техники и оборудования являются средства областного бюджета, предусмотренные на сельское хозяйство, рыбохозяйственную деятельность.

А для остальных сельхозорганизаций – также собственные средства предприятий-лизингополучателей в части уплаты авансовых платежей ОАО «Промагролизинг».