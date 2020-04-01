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Как правильно ходить в магазин во время роста вирусных заболеваний? Инфографика "Гродзенскай праўды"

01.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В этих правилах гигиены почти нет ничего нового - мыть руки, вести себя аккуратно в общественных местах учили нас еще в детстве. И все же не будет лишним напомнить основные правила, которые помогут снизить риск заражения.

Даже обычный поход в магазин сегодня сопряжен с рядом опасностей. Поэтому специалисты составили список рекомендаций, как и что следует сделать до выхода из дома и по возвращении из магазина, если, например, доставкой воспользоваться не получается по каким-либо причинам.

Лучше идти в магазин ранним утром или вечером ближе к закрытию: в эти часы меньше всего людей. В самом магазине лучше пользоваться тележками, а не корзинами, так  поверхность касаний будет меньше.
 
Выбирайте просторные супермаркеты, а не тесные продуктовые магазины. В небольших помещениях мы вынуждены чаще соприкасаться с людьми, тем самым, не можем сохранять оптимальную дистанцию в 2 метра.
 
Носите перчатки и после возвращения домой протирайте влажной тряпкой все: упаковки чипсов, соков, консервов и так далее. Это важный момент, потому что есть риск сохранить на поверхности внешние частицы вирусов и бактерий.
 

Расплачиваться наличными можно, но следует помнить, что бумажные деньги могут быть масштабным источником распространения вируса. После использования важно тщательно помыть руки. Лучше в принципе использовать карту или оплату через смартфон.

Остерегайтесь людей, которые чихают и выглядят нездоровыми. Если вы сами чувствуете себя плохо — обязательно обратитесь к врачу и носите защитную маску.

Выбирайте одежду, на которой не задерживается пыль и ткань не впитывает влагу

Хорошо, если материал пропитан веществами для защиты от воды, грязи и ветра. 
 
Обувь лучше выбирать что-то из гладкой синтетики, которая не впитывает влагу. О головных уборах отдельно. В случае, если шапки не было и волосы остались открытыми, не будет лишним помыть волосы, когда вернулись домой. Просто на всякий случай.
 
Как правильно ходить в магазин во время роста вирусных заболеваний? Инфографика &quot;Гродзенскай праўды&quot;
Служба информации "ГП"

 

 
 
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В этих правилах гигиены почти нет ничего нового - мыть руки, вести себя аккуратно в общественных местах учили нас еще в детстве. И все же не будет...
 
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