Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?

Источник материала: СТВ

Все мы знаем и понимаем, что внешность в людях – не главное. Однако известно, что встречают человека по одёжке, и лишь потом оценивают характер и таланты. В СССР особой популярностью пользовались актрисы.

Жители страны восхищались не только и не столько голливудскими звездами, сколько своими соотечественницами. И их легко понять, ведь столько красавиц блистали на экранах. Мы решили вспомнить самых ярких советских артисток, на которых с замиранием сердца смотрели мужчины со всех уголков огромной страны.

Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?

Ирина Алфёрова



Фото: instagram.com/ksenialferova и instagram.com/zvezdi.info

Наталья Селезнёва



Фото: instagram.com/rare_celebs и instagram.com/world_stars_people

Анастасия Вертинская



Фото: instagram.com/lenfilmstudios и instagram.com/niklimenko78

Наталья Вавилова



Фото: instagram.com/wonly_ru и Кино-театр.ру

Ирина Муравьёва



Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/irina.muravieva

Александра Яковлева



Фото: instagram.com/a.yakovleva_favorite.actress

Наталья Фатеева



Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/elevinphoto

Ольга Остроумова



Фото: Кино-театр.ру

Наталья Варлей



Фото: instagram.com/beautiful_russian_actresses и instagram.com/novosti_znamenitosty

Кстати, 53 года назад на экраны вышел один из самых успешных фильмов с участием Натальи Варлей – «Кавказская пленница».