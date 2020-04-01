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Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?

01.04.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Все мы знаем и понимаем, что внешность в людях – не главное. Однако известно, что встречают человека по одёжке, и лишь потом оценивают характер и таланты. В СССР особой популярностью пользовались актрисы. 

Жители страны восхищались не только и не столько голливудскими звездами, сколько своими соотечественницами. И их легко понять, ведь столько красавиц блистали на экранах. Мы решили вспомнить самых ярких советских артисток, на которых с замиранием сердца смотрели мужчины со всех уголков огромной страны. 

Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной? 

Ирина Алфёрова 

Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?
Фото: instagram.com/ksenialferova и instagram.com/zvezdi.info 

Наталья Селезнёва 

Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?
Фото: instagram.com/rare_celebs и instagram.com/world_stars_people 

Анастасия Вертинская 

Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?
Фото: instagram.com/lenfilmstudios и instagram.com/niklimenko78 

Наталья Вавилова 

Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?
Фото: instagram.com/wonly_ru и Кино-театр.ру 

Ирина Муравьёва 

Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/irina.muravieva 

Александра Яковлева 

Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?
Фото: instagram.com/a.yakovleva_favorite.actress 

Наталья Фатеева 

Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/elevinphoto 

Ольга Остроумова 

Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?
Фото: Кино-театр.ру 

Наталья Варлей 

Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?
Фото: instagram.com/beautiful_russian_actresses и instagram.com/novosti_znamenitosty 

Кстати, 53 года назад на экраны вышел один из самых успешных фильмов с участием Натальи Варлей – «Кавказская пленница».

Мы собрали пять интересных фактов об этой кинокартине – подробнее здесь

Люди в материале: Ирина Алфёрова, Наталья Селезнёва, Анастасия Вертинская, Наталья Вавилова, Ирина Муравьева, Александра Яковлева, Ольга Остроумова, Наталья Фатеева, Наталья Варлей

 
 
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Все мы знаем и понимаем, что внешность в людях – не главное. Однако известно, что встречают человека по одёжке, и лишь потом оценивают характер и таланты. В СССР...
 
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