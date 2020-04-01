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Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?
Источник материала: СТВ
Все мы знаем и понимаем, что внешность в людях – не главное. Однако известно, что встречают человека по одёжке, и лишь потом оценивают характер и таланты. В СССР особой популярностью пользовались актрисы.
Жители страны восхищались не только и не столько голливудскими звездами, сколько своими соотечественницами. И их легко понять, ведь столько красавиц блистали на экранах. Мы решили вспомнить самых ярких советских артисток, на которых с замиранием сердца смотрели мужчины со всех уголков огромной страны.
Ирина Алфёрова
Наталья Селезнёва
Анастасия Вертинская
Наталья Вавилова
Ирина Муравьёва
Александра Яковлева
Наталья Фатеева
Ольга Остроумова
Наталья Варлей
Кстати, 53 года назад на экраны вышел один из самых успешных фильмов с участием Натальи Варлей – «Кавказская пленница».
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Все мы знаем и понимаем, что внешность в людях – не главное. Однако известно, что встречают человека по одёжке, и лишь потом оценивают характер и таланты. В СССР...
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