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Парализованные вокзалы Гомеля: карантина нет и жизни нет
Источник материала: Партизан
Из-за вспышки COVID-19 Украина полностью закрыла свои границы с 27 марта. Восстановят железнодорожное сообщение, судя по всему, лишь после завершения пандемии.
В Гомеле – ближайшем к границе белорусском областном центре, украинское направление было востребованным, но сегодня в южную страну-соседку никак не попасть.
Железнодорожный вокзал абсолютно пустой и безлюдный, в расписании движения – сплошные отмены поездов.
Международная касса автовокзала вообще не работает, а в зале ожидания в основном пенсионеры. Они уже открыли дачный сезон и едут за город, чтобы отвлечься от страхов и мрачных мыслей.
Для частных перевозчиков наступило тяжелое время, водители междугородних маршруток жалуются на низкий пассажиропоток.
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Из-за вспышки COVID-19 Украина полностью закрыла свои границы с 27 марта. Восстановят железнодорожное сообщение, судя по всему, лишь после завершения пандемии.
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