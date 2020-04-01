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Парализованные вокзалы Гомеля: карантина нет и жизни нет

01.04.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за вспышки COVID-19 Украина полностью закрыла свои границы с 27 марта. Восстановят железнодорожное сообщение, судя по всему, лишь после завершения пандемии.

В Гомеле – ближайшем к границе белорусском областном центре, украинское направление было востребованным, но сегодня в южную страну-соседку никак не попасть. 

Железнодорожный вокзал абсолютно пустой и безлюдный, в расписании движения – сплошные отмены поездов.

Международная касса автовокзала вообще не работает, а в зале ожидания в основном пенсионеры. Они уже открыли дачный сезон и едут за город, чтобы отвлечься от страхов и мрачных мыслей. 


Для частных перевозчиков наступило тяжелое время, водители междугородних маршруток жалуются на низкий пассажиропоток.
 
Теги: Гомель
 
 
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Из-за вспышки COVID-19 Украина полностью закрыла свои границы с 27 марта. Восстановят железнодорожное сообщение, судя по всему, лишь после завершения пандемии.
 
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