Парализованные вокзалы Гомеля: карантина нет и жизни нет

Гомеле – ближайшем к границе белорусском областном центре, украинское направление было востребованным, но сегодня в южную страну-соседку никак не попасть.





Железнодорожный вокзал абсолютно пустой и безлюдный, в расписании движения – сплошные отмены поездов.





Международная касса автовокзала вообще не работает, а в зале ожидания в основном пенсионеры. Они уже открыли дачный сезон и едут за город, чтобы отвлечься от страхов и мрачных мыслей.









Для частных перевозчиков наступило тяжелое время, водители междугородних маршруток жалуются на низкий пассажиропоток.











