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В Беларуси планируется ввести отсрочки по аренде

01.04.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В правительстве продолжают готовить меры по обеспечению стабильной работы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси планируется ввести отсрочки по аренде

Одной из мер может стать отсрочка по аренде. Так будут поступать государственные арендодатели. В то же время белорусские парламентарии обратились с просьбой и к частникам, чтобы они сделали такие же послабления.

В Беларуси планируется ввести отсрочки по аренде

Аналогичные меры предлагается применять и в строительной отрасли. Речь идёт о временных решениях – буквально на ближайшие два месяца. 

В Беларуси планируется ввести отсрочки по аренде

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания:  
Там прописано буквально, если не ошибаюсь, на 16 листах те меры, которые касаются и банков, и местных органов власти, там предусмотрены и отдельные налоговые каникулы, и отдельные предложения банкам. Там предложено минимизировать или сделать отсрочку или рассрочку по аренде, в первую очередь мы говорим о государственной аренде, в то же время обращаемся и к тем частникам, которые сегодня являются держателями тех или иных сооружений, чтобы они тоже сделали своим коллегам определённые поблажки и подвижки.

В Беларуси планируется ввести отсрочки по аренде


В некоторых регионах местные власти уже решают эти вопросы. Как именно это будет работать, определят с учётом возможностей бюджетов. 

Люди в материале: Виктор Николайкин

 
 
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Новости Беларуси. В правительстве продолжают готовить меры по обеспечению стабильной работы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одной из...
 
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