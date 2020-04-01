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В Беларуси планируется ввести отсрочки по аренде
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В правительстве продолжают готовить меры по обеспечению стабильной работы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одной из мер может стать отсрочка по аренде. Так будут поступать государственные арендодатели. В то же время белорусские парламентарии обратились с просьбой и к частникам, чтобы они сделали такие же послабления.
Аналогичные меры предлагается применять и в строительной отрасли. Речь идёт о временных решениях – буквально на ближайшие два месяца.
Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания:
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Новости Беларуси. В правительстве продолжают готовить меры по обеспечению стабильной работы экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одной из...
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