Купаловский театр объявил об отмене спектаклей

На своей странице в фейсбуке Купаловский напоминает, что продолжается показ спектаклей на ютуб-канале театра.









Билеты на отмененные спектакли можно сдать до 20 апреля в кассу театра по адресу Энгельса 7а (10:00-20:00) либо использовать их при посещении того же спектакля до конца сезона.







