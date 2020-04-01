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Купаловский театр объявил об отмене спектаклей
Источник материала: Партизан
Купаловский театр объявил об отмене спектаклей на главной и камерной сценах с 1 по 13 апреля
На своей странице в фейсбуке Купаловский напоминает, что продолжается показ спектаклей на ютуб-канале театра.
Билеты на отмененные спектакли можно сдать до 20 апреля в кассу театра по адресу Энгельса 7а (10:00-20:00) либо использовать их при посещении того же спектакля до конца сезона.
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Купаловский театр объявил об отмене спектаклей на главной и камерной сценах с 1 по 13 апреля
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