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До +8°С и кратковременные дожди: прогноз погоды на 2 апреля

01.04.2020 17:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До +8°С и кратковременные дожди: прогноз погоды на 2 апреля

Апрель начался с прохладной погоды, со среднесуточной температурой воздуха на 3-6°С ниже климатической нормы. Но скоро атлантический циклон вновь принесёт согретые Гольфстримом воздушные массы. Правда из-за его влияния не обойдется без дождей и порывистого ветра. 

В четверг облачно с прояснениями. По северной половине страны пройдет небольшой мокрый снег, дождь. Влажность воздуха до 80%. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать. Среднесуточная температура – около климатической нормы. Температура воздуха к восьми утра в большинстве районов около нуля, а по западу страны до +2°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6°С прохладнее.

В середине дня воздух немного прогреется – столбики термометров будут на отметках от +4ׄ°С по северу страны до +8°С в юго-восточных районах. К вечеру температура вновь начнет понижаться, но останется положительной от +4°С по северо-востоку +6°С по западу и по юго-востоку. 

В пятницу ожидается ветреная и контрастная по температуре погода. Виновником станет активный атмосферный фронт, который переместится днем на территорию нашей страны с юга Швеции. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северу, днем по северо-западной половине, пройдут кратковременные дожди, по Витебской области с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 2°С…+4°С, днем от +6°С по северо-западу до +15°С по юго-востоку.

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Апрель начался с прохладной погоды, со среднесуточной температурой воздуха на 3-6°С ниже климатической нормы. Но скоро атлантический циклон вновь принесёт...
 
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