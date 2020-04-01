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На перекрёстке Володько и Могилёвской столкнулись два автомобиля. Им нужен серьёзный ремонт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На перекрестке улиц Володько и Могилевской столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Известно, что один из водителей ехал в направлении Аранской, а другой – во встречном направлении сворачивал налево на улицу Володько. Разъехаться машинам не удалось. Теперь автомобилям потребуется серьезный ремонт.
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Новости Беларуси. На перекрестке улиц Володько и Могилевской столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Известно, что один...
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