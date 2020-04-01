На перекрёстке Володько и Могилёвской столкнулись два автомобиля. Им нужен серьёзный ремонт

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На перекрестке улиц Володько и Могилевской столкнулись две легковушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Известно, что один из водителей ехал в направлении Аранской, а другой – во встречном направлении сворачивал налево на улицу Володько. Разъехаться машинам не удалось. Теперь автомобилям потребуется серьезный ремонт.