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В Беларуси вводится временный запрет на вывоз некоторых видов товаров за пределы страны

01.04.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси вводится временный запрет на вывоз отдельных видов товаров за пределы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено постановлением Совмина.

В перечне продуктов, в отношении которых вводится ограничение, чеснок, гречиха и гречневая крупа, лук репчатый и севок. Эти товары запрещено экспортировать вне зависимости от страны их происхождения.

В Беларуси вводится временный запрет на вывоз некоторых видов товаров за пределы страны

В Беларуси вводится временный запрет на вывоз некоторых видов товаров за пределы страны

Кстати, в ближайшее время список, скорее всего, пополнится. Накануне страны ЕАЭС, в число которых входит и Беларусь, договорились об аналогичном запрете на более широкий перечень продтоваров. В него также вошли репа, рожь, рис, крупа, мука, соевые бобы и некоторые другие продукты, спрос на которые в последнее время заметно возрос.

Действовать запрет будет до конца июня. Его введение позволит избежать дефицита во время обострения санитарно-эпидемической обстановки.

О других новостях экономики за 1 апреля читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси вводится временный запрет на вывоз отдельных видов товаров за пределы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
 
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