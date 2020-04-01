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В Беларуси начали выплачивать матпомощь ветеранам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 апреля начались выплаты единовременной материальной помощи к юбилею Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также людям, пострадавшим от ее последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сегодняшний день это более 20 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч непосредственно участников боевых действий. Помощь будет оказываться дифференцировано.
Фронтовики получат по 1700 рублей, труженики тыла – по 900 рублей и граждане, пострадавшие от последствий войны, – по 700 рублей. Кроме того, в Минске проживают два Героя Советского Союза. Им начислено по 2500 рублей. Все выплаты будут произведены до 1 мая.
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Новости Беларуси. 1 апреля начались выплаты единовременной материальной помощи к юбилею Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также людям,...
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