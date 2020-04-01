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В Беларуси начали выплачивать матпомощь ветеранам

01.04.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 апреля начались выплаты единовременной материальной помощи к юбилею Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также людям, пострадавшим от ее последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодняшний день это более 20 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч непосредственно участников боевых действий. Помощь будет оказываться дифференцировано.

В Беларуси начали выплачивать матпомощь ветеранам

В Беларуси начали выплачивать матпомощь ветеранам

Фронтовики получат по 1700 рублей, труженики тыла – по 900 рублей и граждане, пострадавшие от последствий войны, – по 700 рублей. Кроме того, в Минске проживают два Героя Советского Союза. Им начислено по 2500 рублей. Все выплаты будут произведены до 1 мая.

О других новостях экономики за 1 апреля читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 1 апреля начались выплаты единовременной материальной помощи к юбилею Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также людям,...
 
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