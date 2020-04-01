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Новости экономики за 01.04.2020

01.04.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какую материальную помощь начислили ветеранам к юбилею победы и когда ее можно получить, зачем ввели временный запрет на экспорт некоторых продуктов и почему повышена плата за организацию сбора пластиковых отходов?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ЕБРР ВЫДЕЛЯЕТ КРЕДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСОПИЛЬНОГО ЗАВОДА ВОЗЛЕ МОЗЫРЯ

Еще одно предприятие появится в нашей стране при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 01.04.2020

На строительство лесопильного завода возле Мозыря будет выделен 7-летний кредит в размере более чем на 40 миллионов рублей. Предполагается, что предприятие позволит создать около 100 новых рабочих мест и будет ежегодно выпускать около 250 тысяч кубометров пиломатериалов из дерева хвойных пород. Готовая продукция будет поставляться на экспорт и позволит заметно повысить конкурентоспособность всей отечественной деревообработки.

УВЕЛИЧЕНА ПЛАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ СБОРА ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ

На пути к постепенному замещению пластиковой упаковки экологически безопасной начался очередной этап. Для предприятий повышена плата за организацию сбора и транспортировки отходов. Ранее платили 180 рублей за тонну, сейчас сумма увеличена до 270. Такой тариф будет действовать до начала 2021 года, после чего увеличится до 360 рублей за тонну.

Новости экономики за 01.04.2020

Новости экономики за 01.04.2020

В то же время организация сбора биоразлагаемых мешков и сумок становится более выгодной. Сейчас за тонну надо платить всего 90 рублей.

Такие меры являются частью большой инициативы отказа от пластика. Специалисты считают, что они обязательно приведут к снижению использования полиэтиленовой упаковки.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Какую материальную помощь начислили ветеранам к юбилею победы и когда ее можно получить, зачем ввели временный запрет на экспорт некоторых...
 
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