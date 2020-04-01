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В порту Роттердама нашли более двух тонн кокаина в контейнерах с манго
Источник материала: СТВ
Новости Нидерландов. Крупную партию наркотиков изъяли в порту Роттердама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всю найденную партию уничтожили. Тяжелые наркотики в стране запрещены. Контрабандистов разыскивают правоохранители.
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Новости Нидерландов. Крупную партию наркотиков изъяли в порту Роттердама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более двух тонн кокаина обнаружили в ходе...
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