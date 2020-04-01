Как выбрать спелое авокадо и не прогадать

Источник материала: ОНТ

В мире существует достаточно много сортов этого фрукта. Они отличаются друг от друга. При выборе авокадо необходимо опираться на следующие основные признаки.

1. Авокадо легко проминается. Мягкость - это один из самых надёжных признаков зрелого плода. Спелое авокадо должно поддаваться давлению. Чтобы не повредить плод, нажимайте на него не кончиками, а подушечками пальцев.

2. Место крепления плодоножки не должно быть зелёным. Удалите черенок, и посмотрите на след под ним. У спелого авокадо это место будет слегка желтоватым или светло‑коричневым. У неспелого плода — светло‑зелёным. Если это место очень тёмное, то фрукт уже переспел.

3. Цвет и состояние кожуры. О том, что авокадо спелое, говорит тёмно‑зелёный цвет кожуры. Иногда цвет спелого фрукта может отливать фиолетовым или чёрным. А вот практически чёрная кожура является нормальной для калифорнийского авокадо, или сорта «хасс». Если цвет кожуры светлый или умеренно зелёный, то, скорее всего, авокадо неспелое. Однако у некоторых сортов, таких как «фуэрте» или «зутано», кожура не темнеет даже после полного созревания.

Самый главный совет - если вы выбираете фрукт среди авокадо одного сорта, отдайте предпочтение тому плоду, который темнее. Однако обратите внимание, чтобы на нём не было каких-либо повреждений и гнилых участков.

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