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Как выбрать спелое авокадо и не прогадать

01.04.2020 18:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как выбрать спелое авокадо и не прогадать

В мире существует достаточно много сортов этого фрукта. Они отличаются друг от друга. При выборе авокадо необходимо опираться на следующие основные признаки.

1. Авокадо легко проминается. Мягкость - это один из самых надёжных признаков зрелого плода. Спелое авокадо должно поддаваться давлению. Чтобы не повредить плод, нажимайте на него не кончиками, а подушечками пальцев. 

2. Место крепления плодоножки не должно быть зелёным. Удалите черенок, и посмотрите на след под ним. У спелого авокадо это место будет слегка желтоватым или светло‑коричневым. У неспелого плода — светло‑зелёным. Если это место очень тёмное, то фрукт уже переспел.  

3. Цвет и состояние кожуры. О том, что авокадо спелое, говорит тёмно‑зелёный цвет кожуры. Иногда цвет спелого фрукта может отливать фиолетовым или чёрным. А вот практически чёрная кожура является нормальной для калифорнийского авокадо, или сорта «хасс». Если цвет кожуры светлый или умеренно зелёный, то, скорее всего, авокадо неспелое. Однако у некоторых сортов, таких как «фуэрте» или «зутано», кожура не темнеет даже после полного созревания.

Самый главный совет - если вы выбираете фрукт среди авокадо одного сорта, отдайте предпочтение тому плоду, который темнее. Однако обратите внимание, чтобы на нём не было каких-либо повреждений и гнилых участков. 

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В мире существует достаточно много сортов этого фрукта. Они отличаются друг от друга. При выборе авокадо необходимо опираться на следующие основные признаки. 1....
 
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