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В Молодечненском районе мужчина отравился парами аммиака

01.04.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Молодечненском районе мужчина отравился парами аммиака. Инцидент произошел на территории поселка Сосновый Бор, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечненском районе мужчина отравился парами аммиака

Машинист планово менял фильтр компрессора холодильной установки. В результате происшествия мужчина госпитализирован. Сам технологический процесс не был нарушен.

Причина инцидента выясняется. Предварительная версия – испарение остатков аммиака из масляного фильтра.

В Молодечненском районе мужчина отравился парами аммиака

Еще одно происшествие случилось в Смолевичском районе. В деревне Алесино загорелось здание магазина. Огонь повредил крышу, пол и товары, которые находились внутри.

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Новости Беларуси. В Молодечненском районе мужчина отравился парами аммиака. Инцидент произошел на территории поселка Сосновый Бор, сообщили в программе «Минщина»...
 
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