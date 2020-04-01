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Подготовлен указ: будет отсрочка за арендную плату

01.04.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси подготовлен проект указа «Об арендных отношениях», призванный оказать поддержку субъектам предпринимательской деятельности в связи с арендой недвижимого имущества в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Проект предполагает предоставление отсрочки:

- арендаторам недвижимости в определенных отраслях по уплате арендной платы в период с 1 апреля до 1 августа;

- арендодателям недвижимости по исполнению обязательств по уплате арендной платы за землю, налога на землю, налога на недвижимость и НДС, уплачиваемых из арендной платы, с рассрочкой оплаты до 1 января 2021 года.

Предлагается, что дополнительное соглашение к договору аренды недвижимости стороны заключают в течение пяти рабочих дней со дня поступления арендодателю от арендатора заявления о предоставлении отсрочки.


При этом проценты за пользование отсрочкой и рассрочкой не взимаются.

Кроме того, проект предлагает мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы до 1 августа.
 
 
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В Беларуси подготовлен проект указа «Об арендных отношениях», призванный оказать поддержку субъектам предпринимательской деятельности в связи с арендой...
 
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