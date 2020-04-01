Подготовлен указ: будет отсрочка за арендную плату

Проект предполагает предоставление отсрочки:





- арендаторам недвижимости в определенных отраслях по уплате арендной платы в период с 1 апреля до 1 августа;





- арендодателям недвижимости по исполнению обязательств по уплате арендной платы за землю, налога на землю, налога на недвижимость и НДС, уплачиваемых из арендной платы, с рассрочкой оплаты до 1 января 2021 года.





Предлагается, что дополнительное соглашение к договору аренды недвижимости стороны заключают в течение пяти рабочих дней со дня поступления арендодателю от арендатора заявления о предоставлении отсрочки.









При этом проценты за пользование отсрочкой и рассрочкой не взимаются.





Кроме того, проект предлагает мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы до 1 августа.







