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Подготовлен указ: будет отсрочка за арендную плату
Источник материала: Партизан
В Беларуси подготовлен проект указа «Об арендных отношениях», призванный оказать поддержку субъектам предпринимательской деятельности в связи с арендой недвижимого имущества в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Проект предполагает предоставление отсрочки:
- арендаторам недвижимости в определенных отраслях по уплате арендной платы в период с 1 апреля до 1 августа;
- арендодателям недвижимости по исполнению обязательств по уплате арендной платы за землю, налога на землю, налога на недвижимость и НДС, уплачиваемых из арендной платы, с рассрочкой оплаты до 1 января 2021 года.
Предлагается, что дополнительное соглашение к договору аренды недвижимости стороны заключают в течение пяти рабочих дней со дня поступления арендодателю от арендатора заявления о предоставлении отсрочки.
При этом проценты за пользование отсрочкой и рассрочкой не взимаются.
Кроме того, проект предлагает мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы до 1 августа.
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В Беларуси подготовлен проект указа «Об арендных отношениях», призванный оказать поддержку субъектам предпринимательской деятельности в связи с арендой...
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