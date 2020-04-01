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Подробности аварии в «Арена-Сити»: парковку протаранила 19-летняя девушка без прав

01.04.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стали известны подробности аварии в одном из торговых центров на проспекте Победителей, когда водитель протаранил стену парковки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подробности аварии в «Арена-Сити»: парковку протаранила 19-летняя девушка без прав

Напомним, все произошло поздно вечером 26 марта на минус первом уровне паркинга. Виновницей ДТП стала 19-летняя девушка. Она не справилась с управлением, машина врезалась в кирпичную стену и упала на эскалатор. Кстати, у водителя прав не было. На девушку составили сразу два протокола.

Не остался без внимания и владелец авто. Его также оштрафовали за передачу автомобиля бесправнице.

Подробности аварии в «Арена-Сити»: парковку протаранила 19-летняя девушка без прав

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Новости Беларуси. Стали известны подробности аварии в одном из торговых центров на проспекте Победителей, когда водитель протаранил стену парковки, сообщили в...
 
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