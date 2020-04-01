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Подробности аварии в «Арена-Сити»: парковку протаранила 19-летняя девушка без прав
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стали известны подробности аварии в одном из торговых центров на проспекте Победителей, когда водитель протаранил стену парковки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомним, все произошло поздно вечером 26 марта на минус первом уровне паркинга. Виновницей
Не остался без внимания и владелец авто. Его также оштрафовали за передачу автомобиля бесправнице.
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Новости Беларуси. Стали известны подробности аварии в одном из торговых центров на проспекте Победителей, когда водитель протаранил стену парковки, сообщили в...
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