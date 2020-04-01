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«Радуга» vs «Дарида»: в Солигорске спорят основатели «Радуги» и владелец «Дариды»

01.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Сегодня в сети появилось видео, на котором жена основателя торговой сети «Радуги», Андрея Зайца, обвиняет основателя «Дариды» Владимира Делендика в рейдерском захвате и угрозах жизни и здоровью.

— Если вы смотрите это видео, то нашей семьи уже нет, — так начинает свою речь Наталья Заяц. Далее она сообщает, что со стороны основателя «Дариды» основатели «Радуги» испытывают давление, что он чувствует свою безнаказанность, поэтому события могут развиваться самым драматичным образом.

Для начала: видео появилось сегодня, семья Зайцев никуда не исчезла. Сегодня Андрей и Наталья присутствовали на встрече с Владимиром Делендиком. Еще на встрече были сотрудники торгового дома, местные СМИ и милиция.

Встреча закончилась конфликтом. Наталья Заяц, вроде как, поехала в милицию снимать побои.

Больше года назад Владимир Делендик вошел инвестором в «Радуга-свет». Бизнесмен вложил деньги, рассчитывая на возвращение с прибылью. Зачем Андрею Зайцу понадобились инвестиции со стороны? Наши источники говорят, активно масштабируясь, солигорская компания не справилась со скоростью.

Очевидно, что Делендик столкнулся с проблемами, пытаясь забрать свои деньги. В качестве гарантии возврата суммы сегодня все стали смотреть на компанию. По нашей информации, пакет «Радуги» Делендика сейчас с запасом превышает контрольный.

Еще один источник говорит, что за последнее время позиции топ-менеджеров активно занимали представители «минской стороны». Даже пошли слухи о том, что «Дарида» купила «Радугу». Но юридически к «Дариде» этот конфликт отношения не имеет. Главным бизнесом компании остается производство воды.

Судя по видео встречи, большинство коллектива торгового дома «Радуга-свет» активно стоят на стороне Андрея и Натальи Заяц.

 
 
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Сегодня в сети появилось видео, на котором жена основателя торговой сети «Радуги», Андрея Зайца, обвиняет основателя «Дариды» Владимира...
 
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