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Впервые совещание Путина с правительством пройдет дистанционно

01.04.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате. Президент будет в Ново-Огарево и посредством телеконференции будет связываться практически со стандартным набором руководителей правительства, кабинета министров, которые также будут находиться на своих рабочих местах", - цитирует пресс-секретаря interfax.ru

По его словам, профильной темой будет развитие агропромышленного комплекса, традиционно будут рассматриваться и текущие вопросы. 


© РИА Новости / Сергей Гунеев


Песков добавил, что после совещания с правительством состоится еще одно совещание также в формате телеконференции. "Во второй половине дня не исключаем международного телефонного разговора", - сказал Песков.
На момент выхода информации, Кремль заявил об отсуствии обсуждения введения режима ЧС в России.
Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждается», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
 
 
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Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил...
 
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