Впервые совещание Путина с правительством пройдет дистанционно

interfax.ru "Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате. Президент будет в Ново-Огарево и посредством телеконференции будет связываться практически со стандартным набором руководителей правительства, кабинета министров, которые также будут находиться на своих рабочих местах", - цитирует пресс-секретаря





По его словам, профильной темой будет развитие агропромышленного комплекса, традиционно будут рассматриваться и текущие вопросы.









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Песков добавил, что после совещания с правительством состоится еще одно совещание также в формате телеконференции. "Во второй половине дня не исключаем международного телефонного разговора", - сказал Песков.

На момент выхода информации, Кремль заявил об отсуствии обсуждения введения режима ЧС в России.

аявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом зТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





«Нет, не обсуждается», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.



