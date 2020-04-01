Волонтеры Дзержинска провели экологическую акцию

Источник материала: Новости Дзержинска

Активисты и волонтёры Дзержинской районной организации БОКК при поддержке местной власти провели акцию «Помоги природе». Она была приурочена к Году малой родины.

Совместными силами они убрали территорию, прилегающую к знаменитой кринице в деревне Грицковщина. Представителям Краснокрестовского движения пришлось потрудиться, поскольку мусора было много. Благоустраивая территорию, волонтёры еще раз обратили внимание на то, как важно беречь природу и выбрасывать мусор в специально отведённые места.

Заботиться о природе и экологии – задача каждого из нас.