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Какие профессии и услуги будут востребованы после пандемии? Мнение экспертов

01.04.2020 19:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За последние 30 лет мир видел немало кризисов, однако именно этот меняет жизнь невероятно стремительно. Рушатся производственные цепочки, возвращаются границы, мутирует структура общества. 

Этот путь ведет не к хаосу и гибели, а к новой реальности, которая формируется на наших глазах. Существуют сферы, которые выйдут из 2020-го не просто адаптированными, а обновленными. Как современный мир подстраивается под новые реалии? Какие профессии и услуги будут нужны завтра, исходя из нынешней ситуации? 

Об этом рассказали гости программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – директор Агентства стратегического и экономического развития Олег Ильин, гендиректор Ассоциации компаний информационных технологий Дмитрий Ананьев, инвестор, член правления  белорусской сети бизнес-ангелов Владимир Сержанович, а также ректор института «Кадры индустрии» Министерства промышленности Георгий Гриц. 

Подробнее - в видеоинформации. 

 

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За последние 30 лет мир видел немало кризисов, однако именно этот меняет жизнь невероятно стремительно. Рушатся производственные цепочки, возвращаются границы,...
 
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