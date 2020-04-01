ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Самолет прилетел из Дубая: 114 белорусов и около полусотни иностранцев приземлились в Минске

01.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Самолет компании "Белавиа", следовавший из Дубая, с белорусами и иностранцами на борту приземлился в Национальном аэропорту Минскпередает корреспондент БЕЛТА.
1 из 4

На борту самолета прилетели 114 белорусов и около полусотни иностранцев, среди них литовцы, украинцы, латыши, эстонцы, россияне, молдаване, гражданин Франции.

"Я украинец, очень рад, что мы прилетели "Белавиа". Безумно благодарен вашему консульству. Они в Дубае классно, профессионально работают - организовали чат, взяли всех, и мы прилетели. Так что мы братья, белорусы и украинцы, очень рады быть дома", - рассказал украинец Марсель.

Эстонец Андреас работает за границей. На рейс "Белавиа" попал благодаря взаимодействию государств. В родной Таллин он полетит завтра утром.

Отдыхавшая в ОАЭ белоруска Светлана рассказала, что на самолет попала через диппредставительство: "Мы связались с посольством - наш предыдущий рейс отменили". Светлана вместе со спутником собиралась улетать из ОАЭ 31 марта.
Белоруска Юлия работала в ОАЭ, в отпуск собиралась во второй половине апреля, но планы изменились - решила, что лучше успеть сейчас. Она рассказала несложный алгоритм попадания на борт: "Позвонила по телефону горячей линии, потом нас добавили в группу в WhatsApp, организовали, и все. Хорошо, что эвакуировали".
Из-за вводимых подавляющим большинством стран мира новыми ограничительными мерами, включая запрет международных авиационных перевозок, остается все меньше возможностей для оперативного возвращения белорусских граждан на родину. По данным МИД Беларуси, на сегодня помощь в различных форматах оказана уже более 5,5 тыс. белорусов. При этом ситуация постоянно осложняется, возможности сужаются.

Министерство иностранных дел указывает, что основными проблемными регионами массовой концентрации белорусских граждан продолжают оставаться Индия (в том числе штат Гоа), Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия. Загранучреждениями подготовлены и актуализируются их списки, поддерживается постоянный контакт. "К сожалению, ввиду введенных российской стороной ограничений организованная многочисленная группа наших соотечественников этой ночью не смогла вылететь в Москву для дальнейшего транзита в Беларусь", - указано на странице МИД в Facebook.

МИД и все заинтересованные белорусские госорганы в курсе указанных проблем. Ведется всесторонне изучение всех возможных вариантов оперативной доставки белорусов из указанных дальних стран. Ведомство призывает отслеживать обновляемую информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел.-0-

Фото Рамиля Насибулина
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет компании "Белавиа", следовавший из Дубая, с белорусами и иностранцами на борту приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие профессии и услуги будут востребованы после пандемии? Мнение экспертов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика