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Какие грузовики не смогут проехать по мостам Минска

01.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проанализировав состояние мостов в Минске, «Горавтомост» утвердил, какие грузовики не смогут проехать по тому или иному путепроводу столицы.

 Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Так, согласно решению специалистов, из-за ограничений по весовым параметрам тяжеловесным и крупногабаритным грузовикам запрещено ездить на следующих участках:

Заводской район

По путепроводу на ул. Плеханова через пр. Партизанский могут ездить грузовики до 22 т;
По мосту через р. Свислочь на ул. Голодеда запрещается проезд грузовых автомобилей во второй полосе для движения транспорта;
Московский район

По путепроводу на пр. Жукова через ул. Железнодорожную могут ездить грузовики до 22 т;
По путепроводу на пр. Жукова через ул. К. Либкнехта могут ездить грузовики до 25 т;

Октябрьский район

По путепроводу с ул. Московской на ул. Чкалова могут ездить грузовики до 25 т;
По путепроводу (и левому, и правому) через ж/д ст. Минск-Товарный на ул. 2-е кольцо могут ездить грузовики до 20 т;

Партизанский район



По путепроводу на ул. Долгобродской через ул. Ванеева могут ездить грузовики до 20 т. Помимо этого, по нему запрещается движение грузовых автомобилей по вторым полосам;
Запрещается движения грузовых автомобилей по вторым полосам по путепроводу через ж/д Минск-Москва на ул. Долгобродской;

Центральный район

Путепровод на ул. Орловской через пр. Победителей могут ездить грузовики до 18 т;

МКАД

По путепроводу на км 18,671 (через ж/д Минск-Гомель) могут ездить грузовики до 10 т;
По путепроводу на км 25,013 (через а/д Минск-Дзержинск) могут ездить только грузовики до 20 т и только по левому путепроводу (внешнее кольцо);
По путепроводу на км 39,585 (транспортная развязка — пр. Победителей) могут ездить только грузовики до 20 т и только по левому путепроводу (внешнее кольцо);

За тем, как столичные водители придерживаются данных правил, будут следить сотрудники ГАИ.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Проанализировав состояние мостов в Минске, «Горавтомост» утвердил, какие грузовики не смогут проехать по тому или иному путепроводу столицы.
 
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