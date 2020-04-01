Какие грузовики не смогут проехать по мостам Минска

сообщили в столичной Госавтоинспекции. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»в столичной Госавтоинспекции.





Так, согласно решению специалистов, из-за ограничений по весовым параметрам тяжеловесным и крупногабаритным грузовикам запрещено ездить на следующих участках:





Заводской район





По путепроводу на ул. Плеханова через пр. Партизанский могут ездить грузовики до 22 т;

По мосту через р. Свислочь на ул. Голодеда запрещается проезд грузовых автомобилей во второй полосе для движения транспорта;

Московский район





По путепроводу на пр. Жукова через ул. Железнодорожную могут ездить грузовики до 22 т;

По путепроводу на пр. Жукова через ул. К. Либкнехта могут ездить грузовики до 25 т;





Октябрьский район





По путепроводу с ул. Московской на ул. Чкалова могут ездить грузовики до 25 т;

По путепроводу (и левому, и правому) через ж/д ст. Минск-Товарный на ул. 2-е кольцо могут ездить грузовики до 20 т;





Партизанский район













По путепроводу на ул. Долгобродской через ул. Ванеева могут ездить грузовики до 20 т. Помимо этого, по нему запрещается движение грузовых автомобилей по вторым полосам;

Запрещается движения грузовых автомобилей по вторым полосам по путепроводу через ж/д Минск-Москва на ул. Долгобродской;





Центральный район





Путепровод на ул. Орловской через пр. Победителей могут ездить грузовики до 18 т;





МКАД





По путепроводу на км 18,671 (через ж/д Минск-Гомель) могут ездить грузовики до 10 т;

По путепроводу на км 25,013 (через а/д Минск-Дзержинск) могут ездить только грузовики до 20 т и только по левому путепроводу (внешнее кольцо);

По путепроводу на км 39,585 (транспортная развязка — пр. Победителей) могут ездить только грузовики до 20 т и только по левому путепроводу (внешнее кольцо);





За тем, как столичные водители придерживаются данных правил, будут следить сотрудники ГАИ.



