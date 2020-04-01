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Камандар Маджидов о подготовке к ОИ: «Мы стараемся ограничить, чтобы меньше народу, чтобы были чисто борцы со своим тренером»
Источник материала: СТВ
Перенос Олимпиады обсуждали в программе
Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
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Камандар Маджидов о подготовке к ОИ: «Мы стараемся ограничить, чтобы меньше народу, чтобы были чисто борцы со своим тренером»
Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира». Селицкая о переносе ОИ: «Будем делать всё возможное, чтобы ни одного из наших спортсменов, которые...
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