Дурнов рассказал, где будут готовиться к Олимпиаде спортсмены, завоевавшие лицензии

Источник материала: СТВ

Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Довгалёнок о переносе ОИ на 2021 год: «Увы, дата была определена. Как бы, взяли среднее по больнице»

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

У нас 15 видов спорта завоевали лицензии. Для всех этих 15 видов у нас существуют прекрасные базы в республике, которые мы сейчас, переформатировав подготовку, будем использовать с большим удовольствием. Я думаю, мы даже не потеряем, а что-то приобретём.