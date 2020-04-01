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Дурнов рассказал, где будут готовиться к Олимпиаде спортсмены, завоевавшие лицензии
Источник материала: СТВ
Перенос Олимпиады обсуждали в программе
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
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Перенос Олимпиады обсуждали в программе «В обстановке мира». Довгалёнок о переносе ОИ на 2021 год: «Увы, дата была определена. Как бы, взяли среднее по больнице»
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