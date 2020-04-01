Люди умнее власти: в Гродно общественный транспорт меняет режим работы - некого возить

— Люди не хотят ездить общественным транспортом. Это не дело, когда в троллейбусах по два человека. Зачем возить воздух? Это дорого и нецелесообразно.





Решение о снижении числа рейсов согласовано с троллейбусным управлением, автобусным парком, а также с городским исполнительным комитетом. По информации Оператора, рейсов станет меньше примерно на 10 процентов почти на всех троллейбусных и автобусных маршрутах, а также в маршрутках. Сейчас в расписание вносятся изменения, оно будет актуализировано в ближайшие дни.







