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Люди умнее власти: в Гродно общественный транспорт меняет режим работы - некого возить

01.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 апреля городские автобусы, троллейбусы и маршрутки будут курсировать реже. Причина, говорят «Вечернему Гродно» в ГП «Оператор пассажирских перевозок», в снижении пассажиропотока:

— Люди не хотят ездить общественным транспортом. Это не дело, когда в троллейбусах по два человека. Зачем возить воздух? Это дорого и нецелесообразно.

Решение о снижении числа рейсов согласовано с троллейбусным управлением, автобусным парком, а также с городским исполнительным комитетом. По информации Оператора, рейсов станет меньше примерно на 10 процентов почти на всех троллейбусных и автобусных маршрутах, а также в маршрутках. Сейчас в расписание вносятся изменения, оно будет актуализировано в ближайшие дни.
 
Теги: Гродно
 
 
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С 1 апреля городские автобусы, троллейбусы и маршрутки будут курсировать реже. Причина, говорят «Вечернему Гродно» в ГП «Оператор пассажирских перевозок», в...
 
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