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«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

01.04.2020 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда мы пользуемся общественным транспортом, вряд ли обращаем внимание на то, как заходим в автобус, троллейбус или выходим из него. Все от того, что о нашем комфорте позаботились заранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые остановочные пункты оборудованы так, чтобы водителям было удобно припарковаться и высадить пассажиров. Но все ли так просто? А что, если в транспорте нет пандуса или тротуар не соответствует высоте машины?

Ирина Недобоева провела эксперимент комфортности.

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

Попасть в автобус, оборудованный пандусом да еще и с помощью водителя, для могилевчанина Олега Юркова самый удачный вариант поездки. Откинуть мобильную рампу на тротуар остановки и закатить инвалидную коляску занимает всего несколько минут.

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

Василий Наконечный, водитель автобуса:
Если один колясочник, без сопровождения, значит, я помогаю ему сам: завожу в автобус и вывожу из него. В основном, все остановки соответствуют уровню пандуса, который я опускаю. Особенно сейчас новые остановки очень соответствуют, хорошие. Это старые – ямы, автобус скачет, не подъехать.

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

Ирина Недобоева, корреспондент:
Высота тротуара на остановке должна быть 15 сантиметров. А ступени низкопольного автобуса – 30 сантиметров. Это нормативы, которые призваны создавать комфортные условия для всех пассажиров, в том числе и инвалидов-колясочников.

«Ну как тут заехать?» Водитель автобуса о том, как инвалиду-колясочнику попасть в автобус

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

Попасть в автобус или выйти из него при несоблюдении нормативов не так-то просто и маме с ребенком в коляске, и человеку пожилому.

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

Светлана Рудая, жительница Могилева:
Приходится становиться ниже тогда. Да, людям неудобно. Когда подъезжают к тротуару, легче и с коляской, и с детьми. Пожилому человеку тоже тяжело.

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

Мария Стрельцова, жительница Могилева:
Не всегда. Бывает, подъедет хорошо, а второй – надо прыгать и подниматься.

Чтобы пассажирам не приходилось ни карабкаться в автобус, ни выпрыгивать из него, водитель должен соблюдать инструкцию.

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

Григорий Барановский, заместитель директора Могилевского автобусного парка № 1:
Согласно правил автомобильных перевозок, водитель обязан подъехать к переднему краю остановочного пункта либо очень близко к этому краю. И остановиться от продольной границы посадки пассажиров на расстоянии от 30 сантиметров.

Но правильные действия водителя – лишь одна сторона медали. Неприспособленный остановочный пункт грозит провалу операции «комфортная поездка».

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

Роман Нитиевский, начальник проектного отдела Могилевского городского управления капитального строительства:
При проектировании мы обязательно согласовываем свои проектные решения с обществом инвалидов по зрению. Стараемся учитывать все требования инвалидов-колясочников. Естественно, очень много ТКП, которые регламентируют эти требования.

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

Столичный транспорт и остановочные пункты в большинстве своем соответствуют всем стандартам комфорта и безопасности. Теперь осталось подтянуться и регионам. И тут нельзя сказать, что все так плохо. Новые остановки проектируются с учетом максимального удобства для всех пассажиров без исключения.

Вот и автобусный парк Могилева уже на 60 % оборудован пандусами. В планах перевод всего общественного транспорта на безбарьерную среду.

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

Люди в материале: Ирина Недобоева, Василий Наконечный, Олег Юрков, Светлана Рудая, Мария Стрельцова, Григорий Барановский, Роман Нитиевский

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Когда мы пользуемся общественным транспортом, вряд ли обращаем внимание на то, как заходим в автобус, троллейбус или выходим из него. Все от того,...
 
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