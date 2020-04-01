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«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда мы пользуемся общественным транспортом, вряд ли обращаем внимание на то, как заходим в автобус, троллейбус или выходим из него. Все от того, что о нашем комфорте позаботились заранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые остановочные пункты оборудованы так, чтобы водителям было удобно припарковаться и высадить пассажиров. Но все ли так просто? А что, если в транспорте нет пандуса или тротуар не соответствует высоте машины?
Попасть в автобус, оборудованный пандусом да еще и с помощью водителя, для могилевчанина Олега Юркова самый удачный вариант поездки. Откинуть мобильную рампу на тротуар остановки и закатить инвалидную коляску занимает всего несколько минут.
Василий Наконечный, водитель автобуса:
Ирина Недобоева, корреспондент:
Попасть в автобус или выйти из него при несоблюдении нормативов не так-то просто и маме с ребенком в коляске, и человеку пожилому.
Светлана Рудая, жительница Могилева:
Мария Стрельцова, жительница Могилева:
Чтобы пассажирам не приходилось ни карабкаться в автобус, ни выпрыгивать из него, водитель должен соблюдать инструкцию.
Григорий Барановский, заместитель директора Могилевского автобусного парка № 1:
Но правильные действия водителя – лишь одна сторона медали. Неприспособленный остановочный пункт грозит провалу операции «комфортная поездка».
Роман Нитиевский, начальник проектного отдела Могилевского городского управления капитального строительства:
Столичный транспорт и остановочные пункты в большинстве своем соответствуют всем стандартам комфорта и безопасности. Теперь осталось подтянуться и регионам. И тут нельзя сказать, что все так плохо. Новые остановки проектируются с учетом максимального удобства для всех пассажиров без исключения.
Вот и автобусный парк Могилева уже на 60 % оборудован пандусами. В планах перевод всего общественного транспорта на безбарьерную среду.
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«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?
Новости Беларуси. Когда мы пользуемся общественным транспортом, вряд ли обращаем внимание на то, как заходим в автобус, троллейбус или выходим из него. Все от того,...
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