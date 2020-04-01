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«Ну как тут заехать?» Водитель автобуса о том, как инвалиду-колясочнику попасть в автобус

01.04.2020 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Высота тротуара на остановке должна быть 15 сантиметров. А ступени низкопольного автобуса – 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это нормативы, которые призваны создавать комфортные условия для всех пассажиров, в том числе инвалидов-колясочников.

«Бывает, надо прыгать». Как организована безбарьерная среда в Беларуси, и как перемещаться по городу на инвалидной коляске?

Такие, казалось бы, простые слагаемые удачной поездки для человека на инвалидной коляске. Но все перечеркивает отсутствие хотя бы одной переменной.

«Ну как тут заехать?» Водитель автобуса о том, как инвалиду-колясочнику попасть в автобус

Надо ждать следующего. Ну как тут заехать?

Забитая под завязку маршрутками подъездная площадка на конечной для водителя Василия Наконечного превращается в квест. Подъехать к бордюру остановки в таких условиях, говорит, просто нереально. Но и не помочь инвалиду Василий не может. Чтобы обеспечить плавный заезд коляски, водителю приходится понижать клиренс машины.

«Ну как тут заехать?» Водитель автобуса о том, как инвалиду-колясочнику попасть в автобус

«Ну как тут заехать?» Водитель автобуса о том, как инвалиду-колясочнику попасть в автобус

«Ну как тут заехать?» Водитель автобуса о том, как инвалиду-колясочнику попасть в автобус

«Ну как тут заехать?» Водитель автобуса о том, как инвалиду-колясочнику попасть в автобус

Олег Юрков, председатель Могилевской организации реабилитации и спорта инвалидов-колясочников:
В городе, конечно, я не скажу, что все остановки на 100 % для нас доступны, приспособлены, но в большинстве своем остановки нормальные – можно подъехать, заехать, спуститься. Поэтому говорить о том, что у нас плохо по безбарьерной среде – я этого не скажу.

«Ну как тут заехать?» Водитель автобуса о том, как инвалиду-колясочнику попасть в автобус

Люди в материале: Ирина Недобоева, Василий Наконечный, Олег Юрков

 
 
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Новости Беларуси. Высота тротуара на остановке должна быть 15 сантиметров. А ступени низкопольного автобуса – 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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