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«Ну как тут заехать?» Водитель автобуса о том, как инвалиду-колясочнику попасть в автобус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Высота тротуара на остановке должна быть 15 сантиметров. А ступени низкопольного автобуса – 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это нормативы, которые призваны создавать комфортные условия для всех пассажиров, в том числе инвалидов-колясочников.
Такие, казалось бы, простые слагаемые удачной поездки для человека на инвалидной коляске. Но все перечеркивает отсутствие хотя бы одной переменной.
Надо ждать следующего. Ну как тут заехать?
Забитая под завязку маршрутками подъездная площадка на конечной для водителя Василия Наконечного превращается в квест. Подъехать к бордюру остановки в таких условиях, говорит, просто нереально. Но и не помочь инвалиду Василий не может. Чтобы обеспечить плавный заезд коляски, водителю приходится понижать клиренс машины.
Олег Юрков, председатель Могилевской организации реабилитации и спорта инвалидов-колясочников:
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Новости Беларуси. Высота тротуара на остановке должна быть 15 сантиметров. А ступени низкопольного автобуса – 30 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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