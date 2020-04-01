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«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?

02.04.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Затянутые сроки ввода объектов в эксплуатацию. Госконтроль проверил выполнение поручений Президента по созданию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Борисова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реализация всех поставленных задач должна сделать город современным, комфортным и значительно повысить качество жизни.

На каком этапе перезагрузка райцентра, узнала Анастасия Ярощик Корниенко.

«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?

В расписании оздоровительного лагеря, организованного в 25-й школе Борисова, только отдых с пользой. Теперь у родителей есть возможность оставить детей во время каникул.

«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?

Школа очень красивая. Она новая, хорошая.

«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?

Новая школа, новые перспективы. Здесь открыли лабораторию робототехники. Теперь в Борисове изучают и китайский, учли просьбы родителей (многие работают на автомобильном заводе, все-таки совместное производство Беларуси и Поднебесной).

«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?

Ольга Шеляпина, директор СШ № 25 Борисова:
Был простроен 6-й микрорайон нашего города. И большое количество учащихся обучались в соседних учреждениях образования, где проектная мощность просто не позволяла уместить всех желающих, поэтому они функционировали в две смены.

Открытие 25-й школы в Борисове ждали. Развитие социальной инфраструктуры – одно из поручений главы государства. Но ввод объекта затянули на год. Почему? Комитет госконтроля заинтересовывался вопросом.

«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?

Эльвира Комиссарова, председатель Борисовского межрайонного комитета госконтроля:
Первоначально 25-ю нашу школу должны были сдать в декабре 2018 года. Но из-за того, что подрядчик был недобросовестный, он был заменен, были возвращены в бюджет средства, которые ему были выделены как целевые.

«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?

Затянули реконструкцию и главной дорожной артерии города. Но автомобилисты на долгий ремонт не в обиде. Участок улицы Гагарина уже не узнать – шесть полос для движения. На самом аварийном участке установили подземный переход. В планах еще один.

«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?

Широкая хорошая дорога.

«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?

Сергей Круликовский, директор УКС Борисова:
Будет построен еще один подземный переход. Также в настоящее время ведется строительство мостового перехода через реку Березина. Сейчас разработана проектная документация, проходит экспертиза ледовой арены в городе Борисове и путепровода через железную дорогу.

«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?

Затянуты сроки и строительства жилья.

«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?

Валерий Стадольник, председатель КГК Минской области:
Прежде всего это связано с недостаточностью бюджетных средств, поэтому в настоящее время идет облисполкомом, райисполкомом активный поиск иных источников финансирования для завершения тех работ, которые определены. Хотя, опять же, должен заметить, что большинство социальных проектов и инфраструктурных, которые планировались, в настоящее время реализованы.

«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?

Борисов постепенно завоевывает статус умного города. А главный спортивный объект уже реализовал мечты футбольных болельщиков.

«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?

Лида, Щучин, да все города, в которых я когда-то был, допустим, в 70-х, а потом 25 лет не был и пришлось объехать мне все города, это совсем небо и земля, как говорится. Современные, красивейшие города.

«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
С каждым новым объектом жизнь в городе становится комфортнее, ведь приходят новые технологии. Еще больший стимул перезагрузке Борисовского региона должна придать программа ускоренного развития городов. Дорожная карта предусматривает 17 направлений, которые призваны раскрыть весь потенциал таких центров.

Люди в материале: Ольга Шеляпина, Эльвира Комиссарова, Сергей Круликовский, Валерий Стадольник, Анастасия Ярощик-Корниенко

 
 
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Новости Беларуси. Затянутые сроки ввода объектов в эксплуатацию. Госконтроль проверил выполнение поручений Президента по созданию социальной, транспортной и...
 
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