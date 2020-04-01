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«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Затянутые сроки ввода объектов в эксплуатацию. Госконтроль проверил выполнение поручений Президента по созданию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Борисова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реализация всех поставленных задач должна сделать город современным, комфортным и значительно повысить качество жизни.
В расписании оздоровительного лагеря, организованного в 25-й школе Борисова, только отдых с пользой. Теперь у родителей есть возможность оставить детей во время каникул.
Школа очень красивая. Она новая, хорошая.
Новая школа, новые перспективы. Здесь открыли лабораторию робототехники. Теперь в Борисове изучают и китайский, учли просьбы родителей (многие работают на автомобильном заводе, все-таки совместное производство Беларуси и Поднебесной).
Ольга Шеляпина, директор СШ № 25 Борисова:
Открытие 25-й школы в Борисове ждали. Развитие социальной инфраструктуры – одно из поручений главы государства. Но ввод объекта затянули на год. Почему? Комитет госконтроля заинтересовывался вопросом.
Эльвира Комиссарова, председатель Борисовского межрайонного комитета госконтроля:
Затянули реконструкцию и главной дорожной артерии города. Но автомобилисты на долгий ремонт не в обиде. Участок улицы Гагарина уже не узнать – шесть полос для движения. На самом аварийном участке установили подземный переход. В планах еще один.
Широкая хорошая дорога.
Сергей Круликовский, директор УКС Борисова:
Затянуты сроки и строительства жилья.
Валерий Стадольник, председатель КГК Минской области:
Борисов постепенно завоевывает статус умного города. А главный спортивный объект уже реализовал мечты футбольных болельщиков.
Лида, Щучин, да все города, в которых я когда-то был, допустим, в 70-х, а потом 25 лет не был и пришлось объехать мне все города, это совсем небо и земля, как говорится. Современные, красивейшие города.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
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«Школу должны были сдать в декабре 2018 года». Почему в Борисове затянули со строительством и открытием объектов?
Новости Беларуси. Затянутые сроки ввода объектов в эксплуатацию. Госконтроль проверил выполнение поручений Президента по созданию социальной, транспортной и...
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