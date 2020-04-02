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Памятка владельцу оружия

02.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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    Гражданам разрешается иметь в собственности гражданское оружие, к которому относится оружие самообороны, охотничье, спортивное и сигнальное оружие, и использовать его только по целевому назначению (для самообороны, занятий спортом или охоты).

    Основанием для хранения и ношения гражданского оружия и боеприпасов к нему является полученное в органах внутренних дел соответствующее разрешение, срок действия которого — три года. Для его продления владелец оружия должен обратиться в орган внутренних дел по месту проживания за месяц до истечения срока действия разрешения.

    Оружие и боеприпасы должны храниться по месту проживания владельцев с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом, при этом оружие должно быть разряжено и поставлено на предохранитель. В целях дополнительного обеспечения сохранности оружия и боеприпасов рекомендуется прикрепить сейф, шкаф либо ящик для их хранения к полу и (или) стене, оборудовать помещение охранной сигнализацией.

     Лица, нарушающие требования порядка оборота оружия и боеприпасов, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а в отдельных случаях и аннулирование разрешений на хранение и ношение оружия сроком на 5 лет, изъятие оружия.

    Административная ответственность предусмотрена за:

- стрельбу из огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, не предназначенном для стрельбы из такого оружия;

- незаконные ношение либо перевозку газового, пневматического и метательного оружия ;

- незаконные ношение либо перевозку холодного оружия ;

- нарушение правил хранения, использования, перевозки и пересылки огнестрельного оружия и боеприпасов;

- нарушение установленных сроков регистрации огнестрельного, газового, пневматического или метательного оружия, а равно установленных сроков продления действия разрешений на его хранение и ношение либо правил постановки его на учет при изменении места жительства;

- уклонение от реализации огнестрельного оружия или боеприпасов лицом, у которого аннулировано разрешение на их хранение;

- установку на гражданском оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения (за исключением прицелов для охоты);

- незаконные приобретение, передачу во владение, хранение, перевозку, пересылку или ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему, либо незаконные приобретение, передачу во владение, перевозку, пересылку или ношение составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия.

   За незаконные изготовление, приобретение, передачу во владение, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия (кроме охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия), составных частей и компонентов к нему, боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию), взрывчатых веществ и взрывных устройств установлена уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

   За незаконные изготовление либо сбыт охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, его составных частей, компонентов или боеприпасов к нему установлена уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы на срок до 5 лет.

   Кроме того, уголовную ответственность влекут подделка или умышленное уничтожение маркировки огнестрельного оружия, незаконные изготовление либо сбыт газового, пневматического, метательного или холодного оружия, ненадлежащее хранение огнестрельного оружия законным владельцем, создавшее условия для использования этого оружия другим лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения.

   Лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, освобождаются от административной и уголовной ответственности. О фактах незаконного хранения оружия Вы можете сообщить по телефону 102.


Роман Юнчик, старший инспектор по разрешительной работе ООПП Пинского ГОВД, капитан милиции.

 
 
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    Гражданам разрешается иметь в собственности гражданское оружие, к которому относится оружие самообороны, охотничье, спортивное и сигнальное оружие, и...
 
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