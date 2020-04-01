Курсы валют на 1 апреля 2020: валюты пошли в рост

Источник материала: Myfin

01.04.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0117 рубля до 2.5973, что составило 0.45%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.3582 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0032 (0.11%), на 1 апреля 2020 курс составил 2.8478. По итогам месяца евро вырос на 0.3803 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0041 рублей (0.12%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0537 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 33 798 400 27 336 300 13 265 200

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.5 – 2.602 рублей, курс продажи доллара 2.6025 – 2.69. Евро можно было продать в диапазоне 2.75 – 2.843 рублей, купить – 2.85 – 2.975.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =80.3 (стоимость 1 доллара равна 80.3 российских рублей),

=80.3 (стоимость 1 доллара равна 80.3 российских рублей), EUR/USD =1.093 (1 евро стоит 1.093 доллар),

=1.093 (1 евро стоит 1.093 доллар), EUR/RUB =87.3 (87.3 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .