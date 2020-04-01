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Власти готовят изменения для магазинов секонд-хенда
Источник материала: Tut.by
В Беларуси могут ввести изменения по работе магазинов секонд-хенда. Сейчас власти рассматривают возможность запретить этим магазинам торговать в том числе новой одеждой, а только той, которая была в употреблении. Об этом рассказали в МАРТ.
Напомним, «Беллегпром» в начале марта снова
В МАРТ отмечают, что возможность выноса таких магазинов за пределы крупных городов не рассматривается. Но сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы запретить магазинам секонд-сенда торговать новой одеждой.
Напомним, один из вопросов со стороны «Беллегпрома» к секондам — продажа стоковой одежды. В магазинах секонд-хенда до 70% новых вещей, поэтому при ввозе их нужно растаможивать и платить за них пошлину,
Ранее председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина в интервью TUT.BY
Из каких стран и на какие суммы везут в Беларусь «секонд»
По данным Белстата, в прошлом году Беларусь
Активнее всего этот товар мы завозим из Литвы (на 60 миллионов рублей в 2019 году), Нидерландов (почти на 14,6 миллиона рублей), Польши (почти на 9,6 миллиона рублей), Италии (почти на 6,7 миллиона рублей), Великобритании (почти на 3,5 миллиона рублей), Латвии (почти на 2,8 миллиона рублей). Почти на 77,8 миллиона рублей товар поступил из «неизвестной страны».
«Секонд» к нам так попадает в том числе и из Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Гондураса, Дании, Германии, Индии, Ирландии, Китая, Канады, Омана, ОАЭ, Норвегии, Латвии, Пакистана, России, США, Чехии.
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В Беларуси могут ввести изменения по работе магазинов секонд-хенда. Сейчас власти рассматривают возможность запретить этим магазинам торговать в том числе новой...
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