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В «Арт-пространстве в библиотеке» работает выставка «EXLIBRIS.BREST.2019»

02.04.2020 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В экспозиции – работы победителей I Международного конкурса экслибриса для детей и юношества, проведенного Детской школой изобразительных искусств им. А. А. Алонцева г. Бреста и Брестской центральной городской библиотекой им. А. С. Пушкина.

В «Арт-пространстве в библиотеке» работает выставка «EXLIBRIS.BREST.2019»

37 работ прислали участники из Беларуси, Украины, России, Польши. Компетентное жюри выбрало победителей.

В «Арт-пространстве в библиотеке» работает выставка «EXLIBRIS.BREST.2019»

Участники 3 возрастных категорий уже получили 10 Наград и 11 Дипломов.

В «Арт-пространстве в библиотеке» работает выставка «EXLIBRIS.BREST.2019»

Зрители имеют возможность рассмотреть тщательно продуманные и выполненные гравюры. Небольшие по размеру полноценные художественные произведения с законченным сюжетом, связанным с 1000-летием Бреста. Знакомые и любимые горожанами и туристами достопримечательности – памятник 1000-летию города, Братская Николаевская церковь, героическая Цитадель, исполнитель желаний – брестский фонарщик. История города военнослужащих и железнодорожников, промышленников и торговцев, художников и скульпторов, брестчан и гостей.

 
Теги: Брест
 
 
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  В экспозиции – работы победителей I Международного конкурса экслибриса для детей и юношества, проведенного Детской школой изобразительных искусств им. А. А....
 
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