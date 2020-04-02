В «Арт-пространстве в библиотеке» работает выставка «EXLIBRIS.BREST.2019»

Источник материала: Виртуальный Брест

В экспозиции – работы победителей I Международного конкурса экслибриса для детей и юношества, проведенного Детской школой изобразительных искусств им. А. А. Алонцева г. Бреста и Брестской центральной городской библиотекой им. А. С. Пушкина.





37 работ прислали участники из Беларуси, Украины, России, Польши. Компетентное жюри выбрало победителей.





Участники 3 возрастных категорий уже получили 10 Наград и 11 Дипломов.





Зрители имеют возможность рассмотреть тщательно продуманные и выполненные гравюры. Небольшие по размеру полноценные художественные произведения с законченным сюжетом, связанным с 1000-летием Бреста. Знакомые и любимые горожанами и туристами достопримечательности – памятник 1000-летию города, Братская Николаевская церковь, героическая Цитадель, исполнитель желаний – брестский фонарщик. История города военнослужащих и железнодорожников, промышленников и торговцев, художников и скульпторов, брестчан и гостей.