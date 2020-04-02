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«Сначала переживал из-за шуток»: как 23-летний парень из Горецкого района работает дояром

02.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Оператор машинного доения Алексей Латутин из МТФ «Ректа» — единственный в сельхозпредприятии дояр. Результаты, которые получает этот скромный двадцатитрехлетний паренек, — пример для подражания, а его заработная плата впечатляет.

 

 
 
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  Оператор машинного доения Алексей Латутин из МТФ «Ректа» — единственный в сельхозпредприятии дояр. Результаты, которые получает этот скромный...
 
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