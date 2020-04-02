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«Я попала в сексуальную зависимость от мужчины». На письмо читательницы отвечает психолог

02.04.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автор письма рассказывает, что несколько лет назад в ее жизни появился мужчина, который перевернул все с ног на голову. Потрясающий секс, море эмоций… И все. Отношения не развиваются, мужчина не проявляет инициативу, что дальше — непонятно. Стоит ли продолжать? Отвечает психолог.

Потерять близкого человека легко, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Если самостоятельно разобраться с проблемой не получилось, мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com

Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».


— Я боюсь, что у меня выработалась сексуальная зависимость в общем-то к мало понятному мне мужчине, чьи планы в отношении меня весьма скромные. Как это произошло, сама не знаю: упустила момент, когда ситуация начала выходить из-под контроля. Сейчас в голове только одна мелодия — «он то, что надо». Хочу сменить пластинку, в конце концов, мужским вниманием не обделена, но в голове снова: «Tак, а кто лучше? Вот этот что ли? Неееет…».

Самое печальное, что у меня уже и мужчина был постоянный, с прицелом на брак. Пока не случилось нечто, во что самой трудно поверить. После первого раза я спросила себя на следующий день: мне это точно не приcнилось? Это точно было на самом деле?

И этот гормональный всплеск продолжается уже пару лет. И дело даже не в том, что вместе не живем. Понятно, что при непостоянных встречах накапливается желание. Дело в том, что он по-настоящему альфа. Внешне никакой не мачо. Но он кажется мне невероятным: с сильной, устойчивой психикой, в первую очередь. Я не могу представить, что этот человек в принципе может закричать или начать истерить, или будет канючить, как это часто бывает с мужчинами. Он именно альфа. Занимается сексом как будто без эмоций и вообще мало говорит, но делает.


После окончания каждой из этих встреч я летаю и жду, когда он позвонит. И ждешь звонка не потому, что гадаешь «любит-не любит», нет, у меня более прозаические нужды. Мне нужно только одно, первое произнесенное им слово, голос. Не знаю, может, и у других бывало такое, но у меня раньше от голоса ничего такого не было.

Не думаю, что он изначально мной манипулировал. К тому же, у него была девушка, хоть и непостоянная. Сейчас ее нет. Думаю, он и сам не ожидал, что так все будет…

Я не знаю, что он испытывает ко мне, но все происходит так естественно, как будто мы знаем друг друга уже 100 лет. Причем секс как таковой никогда не является целью этих встреч: мы встречаемся когда захочется, общаемся, но потом все закручивается в какой-то водоворот чувств и эмоций.

При этой его мужественности в нем есть что-то неуловимо мягкое и доброе, что-то интеллигентное, что-то волнительное, но не слабое, и вот это просто убивает меня.

Наверняка, читая это, возникнет вопрос: окей, так, а в чем проблема? Проблема на самом деле существует. Я не чувствую его заботу, не вижу его чувств, иногда испытываю к нему странное отчуждение. Мне, по сути, некомфортно в этих отношениях, хотя они мне и нужны. Эти отношения также странным образом протекают на глазах у других людей, и я чувствую, что им так же некомфортно от нашей «пары».


Я все время подсознательно жду, что вот-вот всплывет что-то неприятное, что напрочь все изменит. Это показывает, что на глубинном уровне я все же ему не доверяю. Ну, а с другой стороны, может, я хочу невозможного? Мы же все всего лишь люди, каждый со своими эгоистическими мыслями и поступками.

Хотелось бы услышать комментарии со стороны.

Комментарий психолога:


  • Янина КоновкоПсихолог «Центра успешных отношений»

— Вы написали очень эмоциональное письмо о ваших страстных отношениях. И что бы и как там ни было — это именно отношения, причем на протяжении нескольких лет. Вам хорошо вместе в сексе, вы оба получаете массу положительных эмоций — и это здорово. Но любые отношения должны куда-то двигаться, развиваться, либо затухать.

И очевидно, что переходить на какой-либо следующий этап без диалога и общения невозможно. Вам необходимо честно и откровенно поговорить с вашим мужчиной о том, что вы чувствуете, что хотите от него и ваших отношений в дальнейшем, предварительно определившись с этими вопросами самостоятельно.

Бывает, конечно, очень по-разному у всех, но, осмелюсь предположить, что если вы вместе уже столько времени, то вряд ли вас связывает только секс, а вот что еще — выяснить можно только в диалоге.

Но вы, скорее всего, опасаетесь вносить какую-то ясность в то, что происходит между вами, потому что боитесь это потерять: «До этого со мной такого не было, должен быть все равно какой-то подвох».

На сегодня, насколько мне понятно из письма — от этих отношений в вашей жизни больше «плюсов», чем «минусов», и пока сохраняется именно такой перевес — они будут существовать. А уже достаточно вам того, что есть, или вы хотите двигаться куда-то дальше — решать вам.

 
 
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Автор письма рассказывает, что несколько лет назад в ее жизни появился мужчина, который перевернул все с ног на голову. Потрясающий секс, море эмоций… И все....
 
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