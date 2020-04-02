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«Он напуган. Он бежит». Фергюсон высмеял отказ Хабиба от боя

02.04.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсован в интервью ESPN не скрывал разочарования очередной (уже пятой!) отменой боя против россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает sovsport.ru.


Фото: Reuters

— Я очень расстроен и немного взбешен. У Хабиба была возможность остаться здесь или у него была возможность вернуться до закрытия границ в России. Однако он решил отправиться в Дагестан. Парень не хочет драться. Он напуган. Он бежит. Он должен быть лишен своего титула.

Я понимаю, что он хотел сделать, очевидно, он здесь, его семья вернулась домой в Дагестан, это то, что ты должен сделать. Но у него была возможность, и он сделал то же самое на UFC 209. Для меня очевидно, он убежал, — сказал Фергюсон.

В своем Twitter он традиционно высказался куда более жестко:

— Я как наемный убийца, а Хабиб и Конор бегают с хвостами между ног, как псы, как трусливые киски. Хабиб — сучка. Я говорил ему, что вытру чертов пол его папахой, и он застрял.

Напомним, вчера российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал об отмене боя с Тони Фергюсоном. Таким образом, их схватка отменяется уже в пятый раз.

— Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру и рискуя своей жизнью ради боя?

 
 
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Вчера Нурмагомедов признал, что бой не состоится.
 
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