"В чем раскаиваюсь? В том, что взял деньги". Самый известный фигурант дела о "договорняках" Захар Волков дал показания в суде

Из них наибольший интерес представляли показания самого известного фигуранта дела о "договорняках". Речь о Захаре Волкове, который ныне выступает за 15-кратного чемпиона Беларуси БАТЭ и находится в обойме национальной сборной.





Волков по итогам следствия вошел в группу из 15 футболистов, освобожденных от уголовного преследования "по нереабилитирующим основаниям" (в связи с деятельным раскаянием и на основании закона об амнистии). То есть, эти игроки занимались ровно тем же, чем люди, находящиеся на скамье подсудимых, но они явились с повинной и помогли следствию. Теперь они фигурируют в деле в качестве свидетелей.





Для суда Волков прошел в этом списке под первым номером — именно он был первым вызван на утреннее заседание.





Как показалось со стороны наблюдателя, для государственного обвинителя Максима Чуприса и судьи Лидии Телицы ключевые ответы Захара Волкова оказались несколько удивительными, поскольку стороны процесса прекрасно знали статус фигуранта. В деле было записано, что Волков полностью признал вину, деятельно раскаялся и помог следствию. По логике, от него можно было ожидать, как минимум, саморазоблачающих показаний.





Таких, например, как дал Алексей Сучков, хотя он не являлся освобожденным от уголовной ответственности, а был одним из обвиняемых. Сучков каялся и признавал свою непосредственную вину в сдаче матча, мол, после договоренности про обеспечение нужного результата за вознаграждение играл хуже, чем обычно, допускал умышленные ошибки, специально терял мяч.





От Волкова участники процесса ничего подобного не услышали. Захар не производил впечатление человека, которого освободили от уголовной ответственности как полностью признавшего вину. Местами ответы игрока БАТЭ походили на защитные рефлексы реального обвиняемого, который согласен признать свою вину только частично. В частности, на вопрос обвинителя в чем конкретно он раскаивается, Захар не стал отвечать развернуто, ограничившись одной фразой — "в том, что взял деньги".





На стадии предварительного следствия игроку инкриминировали только один эпизод — участие в договорном матче "Нафтан" — "Крумкачы", который был сыгран 22 июля 2017 года (1:2). О нем и завел речь прокурор.





- В отношении вас принято постановление о прекращении уголовного преследования. На каких нереабилитирующих основаниях?





- Признал свою вину, помог следствию.





- Здесь указано — в связи с деятельным раскаянием.





- Да, им о так.





- Вы в какой команде играли в период совершения противоправного деяния?





- В футбольном клубе "Нафтан".





- Вы принимали участие в оказании влияния на результат матча "Нафтан" — "Крумкачы", оговоренный заранее?





- Да.





- Когда, кто и в какой форме вам предложил сыграть "договорной" матч?





- Это мне предложил Михаил Горбачев на базе клуба "Нафтан". Я не помню, когда. Или в день матча, или за день-два до него.





- И что сказал?





- Предложил сделать результат матча "Нафтан" — "Крумкачы".





- Какие условия были выдвинуты?





- Нужно было проиграть матч. Чтобы "Нафтан" проиграл с любым счетом.





- Какова была ваша реакция на подобное предложение?





- Я растерялся, не знал, что ответить. Сказал — хорошо.





- Почему вы растерялись?





- Не знаю. Впервые оказался в такой ситуации.





- Почему согласились?





- Не знаю.





- Почему не отказались от предложения сыграть договорной матч?





- Не знаю.





- Горбачев сообщал вам, кто еще из членов команды задействован в "договорняке"?





- Нет.





- Как вы полагали до матча — кто-то из игроков, помимо вас, еще был задействован в процессе обеспечения нужного результата?





- Я об этом вообще не думал.





- Условия вознаграждения Горбачев с вами до игры оговаривал?





- Не помню. Честно. Я точно не помню содержание нашего разговора.





- Но денежное вознаграждение вообще предполагалось? Какая-то материальная выгода?





- Ну, да.





- В чем была заинтересованность Горбачева? Зачем ему нужен был договорной результат?





- Я не знаю.





- С игроками обсуждали договорной характер матча?





- Нет. Только с Горбачевым.





- В настоящее время вам известно, кто еще принимал участие в обеспечении заранее оговоренного результата матча?





- Сейчас — да.





- И кто же?





- Лисица, Козлов, Сучков, Штыгель. Вроде все.





- Помните, как проходил этот матч 22 июля 2017 года?





- Не помню.





- Почему?





- Давно это было.





- На какой позиции вы играли?





- Защитника.





- Какие меры конкретно вы предприняли для обеспечения заранее оговоренного результата матча? Что сделали, чтобы ваша команда проиграла?





- Я играл как обычно. Просто играл. А что — надо было какие-то меры предпринимать?





- Ну вы же договорились с Горбачевым, что нужно играть на проигрыш.





- Я играл как обычно.





- То есть, вы лично никакого влияния на оговоренный заранее результат матча не оказали?





- Играл как обычно. От одного игрока результат матча не зависит. На поле ведь команда играет.





- Иные игроки какие меры предпринимали для обеспечения заранее оговоренного результата матча?





- Не знаю.





- А вы сами?





- Играл как обычно.





- Достигнутая с Горбачевым договоренность повлияла на качество вашей игры в матче с "Крумкачамi" в худшую сторону?





- Я играл как обычно.





- Вы вообще мои вопросы слышите или нет? Достигнутая с Горбачевым договоренность повлияла на качество вашей игры в матче с "Крумкачамi" в худшую сторону?





- Нет.





- В данном матче у вас была возможность сыграть лучше, чем вы сыграли?





- Играл как обычно.





- Вы мой вопрос слышали? Слушайте внимательно и отвечайте на поставленный вопрос: в данном матче у вас была возможность сыграть лучше, чем вы сыграли?





- Нет.





- С каким результатом закончился матч?





- 1:2. Мы проиграли.





- Итоговый результат соответствовал вашей договоренности с Горбачевым?





- Да.





- Вы получали денежные средства за оказанное влияние на "договорной" результат?





- Да. На базе получил деньги от Горбачева через несколько дней после игры.





- Сколько?





- 1450 долларов.





- За что вы получили эти деньги?





- За результат. За участие.





- Что значит — за участие? За участие в матче вам клуб зарплату платит.





- Я уже ответил на вопрос.









- Вы понимали, что эти денежные средства являются незаконным вознаграждением?





- Понимал.





- В отношении вас принято постановление об освобождении от уголовного преследования в связи с деятельным раскаиванием. А в чем конкретно вы раскаиваетесь?





- В том, что взял деньги.





- Проигрыш "Нафтана" как-то связан с достигнутой договоренностью сыграть договорной матч?





- Не знаю.





- Почему?





- Я же не знаю, повлияла ли договоренность на поражение.





Доселе молчавшая судья Лидия Телица решила вмешаться в допрос государственного обвинителя и сама обратилась к свидетелю.





- Вы что, много договорных матчей сыграли, что не знаете, влияет ли договоренность на результат?





- Это же было в 2017 году. Я уже не помню.





- Какая разница?





- У меня после этого еще много матчей было.





- Договорных?





- Нет.





- Если бы у вас было много договорных матчей, вы могли бы не вспомнить тот, который разбирается. Но вы на протяжении всего допроса рассказываете про один матч и говорите, что он был у вас единственным договорным. И при этом мало что о нем помните. По логике, вы об этом уникальном для вас матче должны помнить все. Особенно с учетом того, что вас освободили от уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям. Ладно, вы какие-то детали могли забыть, но ведь вы и по сути ничего не рассказываете.





Почему вы вообще согласились участвовать в договорном матче? Вы же говорили, что играли как обычно. Ну, и сказали бы, что я игрок низкой квалификации, я все равно не умею играть в футбол, я этот матч и так проиграю. И команда моя так плохо играет, что все равно проиграет матч. Для чего согласились на условия Горбачева, если, по вашим словам в суде, проигрыш "Нафтана" стал простым стечением обстоятельств? Вы ведь так формулировали ответ — я играл как обычно, как умеете играть, показывали свой футбол и не оказывал влияния на оговоренный результат, так?





- Играл как обычно.





- Вы что — всегда так плохо играете? Это ваш уровень?





- Нет.





- А поражение почему команда тогда потерпела?





- Соперник был сильным.





- Прокурор: С учетом достигнутой договоренности о проигрыше вы хотели выиграть матч с "Крумкачамi"?





- Нет.





- Судья: Что-нибудь делали для достижения победы в том матче?





- Я же защитник.





- Прокурор: И что? Защитники никак не могут повлиять на победу в матче?





- Защитники влияют.





- И каковы были ваши действия на победу?





- Я не предпринимал ничего для победы.









На этом месте допроса прокурор ходатайствовал об оглашении показаний Волкова на предварительном следствии, когда он был еще подозреваемым. Государственный обвинитель обосновал это существенными противоречиями в ответах футболиста тогда и сейчас.





Максима Чуприса интересовал лишь небольшой фрагмент того допроса, датированного мартом 2019 года.





Из тех показаний Захара Волкова следовало: " В матче с "Крумкачамi" я играл как обычно. Я для себя решил, что не буду целенаправленно забивать голы в свои ворота или сбивать игроков соперника в штрафной площадке. Решил, что не буду мешать Горбачеву обеспечивать нужный результат матча, то есть, поражение "Нафтана", не буду сильно напрягаться на поле, но умышленных ошибок допускать не стану".





Волков в суде полностью подтвердил правдивость тех показаний.





Прокурор: — То есть, ваши показания о том, что вы решили не напрягаться на поле в связи с достигнутой с Горбачевым договоренностью о договорном характере игры, соответствуют действительности?

Да.





Вопросы Волкову со стороны защитников обвиняемых были немногочисленны.





- Каково было ваше финансовое положение в тот момент, когда вы согласились участвовать в договорном матче?





- Нам не платили зарплату четыре месяца. Эти невыплаты мы обсуждали внутри команды.





- Верно ли я понимаю, что вероятной причиной вашего согласия участвовать в договорном матче послужило тяжелое финансовое положение в связи с невыплатой зарплаты за четыре месяца?





- Да.









Фото Александра Шичко









У обвиняемых вопросов к Волкову вообще не было. Судья предложила Захару присесть на скамейку, но свидетель попросил разрешения покинуть зал заседаний. У сторон процесса не было возражений, и защитник БАТЭ быстро ретировался на выход.





Захар Волков освобожден лишь от уголовной ответственности за участие в договорном матче. Свой вердикт по этому игроку дисциплинарные органы Белорусской федерации футбола еще не вынесли.



