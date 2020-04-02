Цены на нефть по формулам в России стали отрицательными

Источник материала: Новости Докшицы



Беспрецедентное падение мировых цен на нефть привело к парадоксальной ситуации на рынке нефти России в конце марта: ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке.

Котировка Argus fip Западная Сибирь ФОРМУЛА в понедельник была равна минус 1 007 руб./т (fip Нижневартовск), а во вторник — минус 1 200 руб./т (fip Нижневартовск). Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторых других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость Юралс (cif Роттердам, Аугуста) в эти два дня.

Такая ситуация застала врасплох многих участников рынка, так как их цены на поставки нефти по контрактам как годовым, так и краткосрочным базируются на значении формулы в течение месяца поставки.

По итогам марта среднее значение котировки Argus fip Западная Сибирь ФОРМУЛА еще осталось в положительной зоне, хотя и упало примерно на 12 500 руб./т относительно февральского уровня.

Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.

Татьяна Демидова, Олег Кирсанов

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