«Бедный тигр!»: рыжий кот напугал полосатого хищника агрессивным поведением (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Лучшая защита – нападение. Это на своем примере доказал рыжий кот, попавший на видео. Запись опубликована на портале ridus.ru.

Герой видеоролика напугал своим поведением тигра. На кадрах – рыжий кот сидит возле клетки с хищником. Когда полосатый зверь приблизился к коту, тот попытался укусить тигра за нос. Для хищника такая реакция оказалась неожиданной. Пользователи сети посочувствовали ему. «Бедный тигр! Сочувствую ему, я тоже как-то хотел погладить рыжую кошку… Потом кровоточил полдня», – написал один из комментаторов.





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