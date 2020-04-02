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«Бедный тигр!»: рыжий кот напугал полосатого хищника агрессивным поведением (ВИДЕО)

02.04.2020 09:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Бедный тигр!»: рыжий кот напугал полосатого хищника агрессивным поведением (ВИДЕО)

Лучшая защита – нападение. Это на своем примере доказал рыжий кот, попавший на видео. Запись опубликована на портале ridus.ru

Герой видеоролика напугал своим поведением тигра. На кадрах – рыжий кот сидит возле клетки с хищником. Когда полосатый зверь приблизился к коту, тот попытался укусить тигра за нос. Для хищника такая реакция оказалась неожиданной. Пользователи сети посочувствовали ему. «Бедный тигр! Сочувствую ему, я тоже как-то хотел погладить рыжую кошку… Потом кровоточил полдня», – написал один из комментаторов. 


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Лучшая защита – нападение. Это на своем примере доказал рыжий кот, попавший на видео. Запись опубликована на портале ridus.ru.  Герой видеоролика напугал своим...
 
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