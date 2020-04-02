Цена здоровья — 500 тысяч евро





У двухлетнего Влада Касперовича редкая болезнь — спинальная мышечная атрофия второго типа. Это генетическое заболевание, при котором постепенно слабеют мышцы всего тела. Со временем слабость доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание. В то же время интеллект больных СМА сохраняется.

Влад — долгожданный ребенок в семье. Мальчик родился семимесячным и первые десять дней находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. Когда врачи выписали Влада домой, его родители были очень счастливы. Казалось, все плохое позади. Но в семь с половиной месяцев мальчик перестал держать голову, опираться на руки. Родители забили тревогу не зря: генетический анализ показал, что у Влада спинальная мышечная атрофия (СМА) второго типа.

Сегодня Влад не ходит, уже не сидит самостоятельно, плохо удерживает голову, есть проблемы с дыханием. Для поддержания его жизни необходимо использовать неинвазивный препарат искусственной вентиляции легких, аспиратор, мешок Амбу и откашливатель.

К сожалению, в Беларуси специфическое лечение СМА не проводится, однако в мире уже есть препараты, заставляющие затормозить прогрессирование заболевания. Наибольшие надежды возлагаются препарат под названием «Спинраза». Этот препарат не зарегистрирован в Беларуси, но зарегистрирован в 53 странах мира. Начать лечение нужно как можно раньше, ведь утерянные навыки почти не восстанавливаются. Необходимая сумма для лечения и реабилитации составляет 500 тысяч евро. Собрать такие деньги самостоятельно семья не может, поэтому были открыты благотворительные счета. Родители Владислава обращаются ко всем с просьбой о помощи — важна любая, даже самая маленькая помощь, которую оказать под силу каждому из нас.

Благотворительные счета открыты в ОАО «АСБ Беларусбанк», отделение 524/100 (г. Минск, ул. Маяковского, 8), УНП 100325912, БИК АКВВВY2Х, транзитный счет BY28АКВВ38193821000170000000:

белорусские рубли — BY02AKBB31340000000050070000,

доллары США — BY63AKBB31341000000040070000,

евро — BY12AKBB31342000000040070000,

российские рубли — BY58AKBB31343000000040070000.

Назначение платежа: лечение и приобретение лекарства.

Можно пополнить баланс благотворительного номера МТС: (+375 29) 712-30-42.

Карта Беларусбанка № 4255 2003 0976 6954 TATSIANA KASPIAROVICH, до 03.22.

Карта МТБанка № 5351 0410 8251 3472 до 04.22.

Контактный тел.: (+375 25) 795-28-21, Касперович Татьяна Анатольевна.