Китайский стартап Skywell показал свою первую модель - электрический кроссовер BE11

Источник материала: Tut.by

Знакомьтесь, Skywell — очередной китайский стартап, планирующий наладить массовый выпуск электромобилей. Первенцем бренда стал кроссовер, пока известный под индексом BE11.





Skywell была основана бизнесменом Хуаном Хуншэнем, который также является владельцем холдинга Skyworth Group, крупного производителя бытовой техники и электроники. Накануне Skywell рассекретила свой первый легковой автомобиль — электрический кроссовер BE11, о начинке которого, впрочем, разработчики рассказывать пока не спешат.





На первой официальной презентации машины были озвучены некоторые параметры, включая габаритную длину (4,7 м) и величину колесной базы (2,8 м). Салон среднеразмерного «паркетника» — строго пятиместный, а оснащение, судя по снимкам, будет включать виртуальную комбинацию приборов и крупный центральный тачскрин мультимедиа-системы (вся бортовая электроника разработана Skyworth).









Известно, что на одной зарядке BE11 сможет проезжать до 500 км по циклу NEDC, данных по более реалистичной методике WLTP компания не приводит. Поставки первых кроссоверов покупателям в Китае запланированы на третий квартал текущего года. А в ближайшие пять лет Skywell собирается вывести на рынок еще четыре электрические модели, выпуск которых должен быть освоен на заводе в провинции Цзянсу.