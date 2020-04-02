Адвокат о деле Сацука: «Непонятно, зачем его сажать в тюрьму»

Источник материала: Ежедневник

Представитель Минской городской коллегии адвокатов Сергей Иванов назвал обвинение журналиста во взятке прецедентом. И удивился, что «нашелся прокурор, который Сацука арестовал».

Вот пост, который Сергей Иванов опубликовал в своем аккаунте в Facebook:

«Некоторое время назад органами Комитета государственного контроля (надо полагать, сотрудниками Департамента финансовых расследований) был задержан, а затем помещен под стражу владелец интернет-ресурса "Ежедневник" Сергей Сацук [редактор, не является владельцем – прим.ред.]. Вскоре после этих событий в сети появились публикации со ссылкой на информацию, предоставленную Сацуком до своего ареста, из которой усматривалось, что на него оказывалось давление с целью понудить к отказу от проведения журналистских расследований фактов коррупции в системе органов, входящих в систему Минздрава.

Никакой конкретики в этом, к сожалению, не содержалось, и я еще, помнится, отмечал данное обстоятельство в комментариях к публикациям о задержании Сацука. Однако вчера КГК наконец решил высказаться и устами своего представителя выложил для публики следующее обоснование принятых в отношении журналиста мер процессуального принуждения:

"Указанное должностное лицо, являясь главным редактором и владельцем интернет-ресурса «Ежедневник», приняло для себя денежные средства в сумме 5000 долларов США за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования — компании «Анимед»", — именно так говорится в официальном сообщении КГК.

И вот это они решили квалифицировать по статье 430 УК. Как получение взятки. Взятки, Карл! Оказывается, любой журналист или писатель, подготавливая для печати некий текст для размещения его на своем сайте (а по аналогии - и на своей странице в соцсетях), действует как должностное лицо...

Это, товарищи, уже прецедент. Нет, я понимаю, конечно, что оперативные сотрудники, которые нередко даже не имеют юридического образования, могут не разбираться в некоторых правовых нюансах, но чтобы настолько? И ведь нашелся же и прокурор, который Сацука арестовал!

Ну ладно, Бог с ним. Расследование только начинается. Хотите разобраться - разбирайтесь. В конце концов, итоговая квалификация может быть иной. Непонятно другое. ЗАЧЕМ ЕГО САЖАТЬ В ТЮРЬМУ? Он что - убил кого-то? Наркотиками торговал? Изнасиловал? Совершил вооруженное ограбление? Нет. Тогда для чего? Неужели людям, принимавшим это решение, не понятно, что если раньше утверждения Сергея Сацука о том, что его преследуют за правду, звучали абсолютно голословно, то теперь правоохранительные органы сами все сделали для того, чтобы им поверили? Иногда лучше молчать, чем говорить...

Кто-то очень правильно однажды сказал: "Эту страну погубят дилетанты"! На этом пока и закончим».