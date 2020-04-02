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«Шикарную серию мы провели». Команда «Беларусь U17» завоевала золото высшей лиги – 2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока битва за Кубок Президента в самом разгаре, накануне определился чемпион высшей лиги чемпионата страны по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Золото турнира оспаривали «Минские зубры» и команда «Беларусь U17». В серии до четырех побед счет был равный – 3:3. В решающем, седьмом матче, сильнее оказались юноши, обыграв соперника со счетом 3:1. У победителей шайбами отметились Польшаков, Шило, Яваш. В составе «зубрят» отличился Сурков.
Дмитрий Шульга, главный тренер команды «Беларусь U17»:
Мирослав Михалёв, нападающий команды «Беларусь U17»:
К слову, команда U17, на балл опередив «зубрят», стала победительницей регулярного чемпионата. Напомним, в прошлом сезоне обладателями Кубка был «Неман-2», который в 2020 году не смог пробиться дальше четвертьфинала.
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Новости Беларуси. Пока битва за Кубок Президента в самом разгаре, накануне определился чемпион высшей лиги чемпионата страны по хоккею, сообщили в программе...
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