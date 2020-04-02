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Мост через Пину открыт!

02.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Почти год функции переправы через реку выполнял временный наплавной мост.




2 апреля ситуация изменилась – движение по мосту возобновили, а временную переправу огородили запрещающими элементами.




Еще многое предстоит выполнить: закончить отделочные работы, очистить русло, привести в порядок прибрежную территорию. В мае нас ждет торжественное мероприятие по официальному открытию обновленного моста.

Анна ВЕРЕНИЧ
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Почти год функции переправы через реку выполнял временный наплавной мост. 2 апреля ситуация изменилась – движение по мосту возобновили, а временную переправу...
 
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