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Мост через Пину открыт!
02.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Почти год функции переправы через реку выполнял временный наплавной мост.
2 апреля ситуация изменилась – движение по мосту возобновили, а временную переправу огородили запрещающими элементами.
Еще многое предстоит выполнить: закончить отделочные работы, очистить русло, привести в порядок прибрежную территорию. В мае нас ждет торжественное мероприятие по официальному открытию обновленного моста.
Анна ВЕРЕНИЧ
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Почти год функции переправы через реку выполнял временный наплавной мост. 2 апреля ситуация изменилась – движение по мосту возобновили, а временную переправу...
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