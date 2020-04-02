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Посольство США поблагодарило МИД, «Белавиа» и минский аэропорт

02.04.2020 10:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посольство США в Беларуси выразило благодарность «Белавиа» за содействие американским гражданам в возвращении домой из Турции и других стран, где их застала пандемия. Такая запись размещена в Facebook дипломатической миссии.

Благодарности американской стороны за поддержку и помощь также высказаны Министерству иностранных дел Беларуси и национальному аэропорту «Минск».

Вчера транзитом через беларусскую столицу из Турции были вывезены около 70 граждан США, Швеции и других стран.
 
Теги: Минск
 
 
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Посольство США в Беларуси выразило благодарность «Белавиа» за содействие американским гражданам в возвращении домой из Турции и других стран, где их застала...
 
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