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Посольство США поблагодарило МИД, «Белавиа» и минский аэропорт
Источник материала: Партизан
Посольство США в Беларуси выразило благодарность «Белавиа» за содействие американским гражданам в возвращении домой из Турции и других стран, где их застала пандемия. Такая запись размещена в
Благодарности американской стороны за поддержку и помощь также высказаны Министерству иностранных дел Беларуси и национальному аэропорту «Минск».
Вчера транзитом через беларусскую столицу из Турции были вывезены около 70 граждан США, Швеции и других стран.
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Посольство США в Беларуси выразило благодарность «Белавиа» за содействие американским гражданам в возвращении домой из Турции и других стран, где их застала...
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